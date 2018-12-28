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Станислав Садальский вспомнил о чуде во время эксгумации тела советской актрисы Екатерины Савиновой

Скандальный актер Станислав Садальский вспомнил в Instagram о чуде, произошедшем во время эксгумации тела главной героини фильма "Приходите завтра" Екатерины Савиновой. Останки советской актрисы спустя много лет остались нетленными.

Станислав Садальский вспомнил о чуде во время эксгумации тела советской актрисы Екатерины Савиновой

Российский артист в личном блоге Instagram решил рассказать фанатам о Екатерине Савиновой. Знаменитой девушку из сибирской Ельцовки сделала роль Фроси Бурлаковой в ленте под названием "Приходите завтра". По словам Станислава Садальского, артистка очень долго боролась с тяжелой болезнью, что повлекло психические расстройства. Екатерину Савинову не стали хоронить по церковному обряду в советское время. Только по прошествии 20 лет супруг звезды советского кино Евгений Ташков добился разрешения у епархии перезахоронить жену с отпеванием.

Во время эксгумации оказалось, что тело Екатерины Сафиной - нетленное. Катя была Фросей, диковатой и такой же непосредственной как и ее героиня, вспоминает российский актер. Поклонники поблагодарили Станислава Садальского за публикацию, посвященную доброй и милой актрисе: "Уважаемый Станислав Благодарю Вас за такие нужные, прекрасные посты😍 Замечательная актриса, не знала, что её жизнь так глупо оборвалась,,,,да ещё в церкви не отпели,,,, Читала Ваш пост и плакала", "Станислав Юрьевич! Спасибо Вам за память о чудесной актрисе! Каждый раз в большим удовольствием смотрю и "Приходите завтра" и "Женитьба Бальзаминова". Эта актриса светилась изнутри. И свет этот,я думаю,божественный. Дан ей был Богом и голос и талант актерский. И такая печальная судьба!", "Станислав спасибо Вам за память о Екатерине Савиновой!!! Почаще рассказывайте такие истории!!!".



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:04

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