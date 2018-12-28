Станислав Садальский вспомнил о чуде во время эксгумации тела советской актрисы Екатерины Савиновой

Российский артист в личном блоге Instagram решил рассказать фанатам о Екатерине Савиновой. Знаменитой девушку из сибирской Ельцовки сделала роль Фроси Бурлаковой в ленте под названием "Приходите завтра". По словам Станислава Садальского, артистка очень долго боролась с тяжелой болезнью, что повлекло психические расстройства. Екатерину Савинову не стали хоронить по церковному обряду в советское время. Только по прошествии 20 лет супруг звезды советского кино Евгений Ташков добился разрешения у епархии перезахоронить жену с отпеванием.Во время эксгумации оказалось, что тело Екатерины Сафиной - нетленное. Катя была Фросей, диковатой и такой же непосредственной как и ее героиня, вспоминает российский актер. Поклонники поблагодарили Станислава Садальского за публикацию, посвященную доброй и милой актрисе: "Уважаемый Станислав Благодарю Вас за такие нужные, прекрасные посты😍 Замечательная актриса, не знала, что её жизнь так глупо оборвалась,,,,да ещё в церкви не отпели,,,, Читала Ваш пост и плакала", "Станислав Юрьевич! Спасибо Вам за память о чудесной актрисе! Каждый раз в большим удовольствием смотрю и "Приходите завтра" и "Женитьба Бальзаминова". Эта актриса светилась изнутри. И свет этот,я думаю,божественный. Дан ей был Богом и голос и талант актерский. И такая печальная судьба!", "Станислав спасибо Вам за память о Екатерине Савиновой!!! Почаще рассказывайте такие истории!!!".