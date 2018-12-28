Ученые составили ТОП-6 самых необычных исследований и открытий за 2018 год





Наверное, самым странным исследованием для 2018 года явилось изучение влияния экстази (MDMA) на осьминогов. Оказалось, что у головоногих моллюсков имеются нейромедиаторы, как и у людей. Поэтому они могли ощущать действие экстази. В рамках другого исследования ученые пытались понять, почему фекалии семейства вомбатых имеют кубическую форму. Кроме того, в 2018 году биологи хотели осуществить перенос памяти между улитками.Не менее удивительной стала разработка сотрудников Университета Кейптауна, они первые в мире создали кирпич из человеческой мочи. А в области истории отметился случай, когда в Помпеях был найден раздавленный скелет, останки которого находились в золе почти 2000 лет. Оказалось, что погибший страдал от инфекционного заболевания конечностей, а один из камней, вылетевший во время извержения, повредил ему голову. Последнее место аналитики отдали инженерам Boston Dynamics, обучившим своего робота танцевать тверк.