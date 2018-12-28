Ученые составили ТОП-6 самых необычных исследований и открытий за 2018 год
Ученые составили список из шести самых необычных научных исследований и открытий, произошедших в 2018 году. В ТОП-6 вошли случаи, когда исследователи кормили осьминогов экстази и обучали роботов Boston Dynamics танцевать тверк.
Наверное, самым странным исследованием для 2018 года явилось изучение влияния экстази (MDMA) на осьминогов. Оказалось, что у головоногих моллюсков имеются нейромедиаторы, как и у людей. Поэтому они могли ощущать действие экстази. В рамках другого исследования ученые пытались понять, почему фекалии семейства вомбатых имеют кубическую форму. Кроме того, в 2018 году биологи хотели осуществить перенос памяти между улитками.
Не менее удивительной стала разработка сотрудников Университета Кейптауна, они первые в мире создали кирпич из человеческой мочи. А в области истории отметился случай, когда в Помпеях был найден раздавленный скелет, останки которого находились в золе почти 2000 лет. Оказалось, что погибший страдал от инфекционного заболевания конечностей, а один из камней, вылетевший во время извержения, повредил ему голову. Последнее место аналитики отдали инженерам Boston Dynamics, обучившим своего робота танцевать тверк.
Наверное, самым странным исследованием для 2018 года явилось изучение влияния экстази (MDMA) на осьминогов. Оказалось, что у головоногих моллюсков имеются нейромедиаторы, как и у людей. Поэтому они могли ощущать действие экстази. В рамках другого исследования ученые пытались понять, почему фекалии семейства вомбатых имеют кубическую форму. Кроме того, в 2018 году биологи хотели осуществить перенос памяти между улитками.
Не менее удивительной стала разработка сотрудников Университета Кейптауна, они первые в мире создали кирпич из человеческой мочи. А в области истории отметился случай, когда в Помпеях был найден раздавленный скелет, останки которого находились в золе почти 2000 лет. Оказалось, что погибший страдал от инфекционного заболевания конечностей, а один из камней, вылетевший во время извержения, повредил ему голову. Последнее место аналитики отдали инженерам Boston Dynamics, обучившим своего робота танцевать тверк.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:11