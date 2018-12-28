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NASA засняло заходящую за вулкан на Канарских островах гигантскую луну

NASA засняло заходящую за вулкан Тейде на Канарских островах гигантскую "молочную" луну. На фоне спутника Земли туристы наблюдают с вершины за восходом солнца.
NASA засняло заходящую за вулкан на Канарских островах гигантскую луну

Как пишет Science Alert, NASA обнародовало необычное видео авторства Дэниэля Лопеса, снятое с помощью мощной камеры и телескопического объектива. Когда на Канарских островах группа туристов взобралась на вулкан Тейде, чтобы насладиться видом восходящего солнца, прямо за спинами людей заходила огромных размеров луна. Оператор получил уникальные кадры 30 мая с расстояния 16 километров.

Хотя на видео луна кажется гигантской, в действительности люди видели её в обычном размере. Туристы даже не повернулись назад, увлечённые зрелищем рассвета над островом. В день съёмки было полнолуние, и Лопес намерился запечатлеть так называемую "молочную" луну.

Оператор специально занял такую позицию, чтобы солнце было за его спиной. Автор отмечает, что огромный спутник Земли на видео - всего лишь иллюзия. Заход обусловлен вращением самой планеты, которое и "прячет" луну за вулканом Тейде.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:00

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