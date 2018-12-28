В интернете появились сведения о новой версии смартфона LG с кодовым названием «Альфа»





Перечень секретных релизов включает телефон Samsung Beyond. Согласно слухам, устройство представляет собой самую мощную версию Galaxy S10. При этом не исключается, что фирма LG собирается выпустить версию LG V40. Модель станет первым представителем новой брендовой серии. На сегодняшний день пока не поступало информации о характеристиках устройства.Представители компании LG раньше заявляли, что не собираются выпускать каждый год смартфоны всех линеек. Фирма будет ориентироваться непосредственно на инновационные разработки. Пока в компании также не обнародовали дату релизов новых современных устройств.