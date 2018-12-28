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Звезда "Дома-2" Саша Гозиас в Instagram рассказала, что проведет отпуск с режимом дня и без алкоголя

Бывшая участница одиозного реалити-шоу "Дом-2" Александра Гозиас и после ухода с телепроекта весьма популярна.

Например, Саша активно развивает собственный аккаунт Instagram. Там Гозиас занимается рекламой различных услуг и всевозможных товаров. Конечно, это дает возможность ей неплохо зарабатывать, ведь у неё есть ребёнок.

Звезда "Дома-2" Саша Гозиас в Instagram рассказала, что проведет отпуск с режимом дня и без алкоголя

Недавно мы уже сообщали, что у Александры новые отношения. После того, как она покинула периметр, пару месяцев она жила вместе с "коллегой" из телепроекта Константином Ивановым, но позже разругалась с ним и уехала к себе домой. Только иногда девушка посещает Москву.

Ходят слухи, что новый мужчина Саши довольно состоятелен. Ну, а сегодня появилась информация, что скоро девушка улетает в отпуск как раз в компании своего очередного возлюбленного.

Гозиас уже сказала, что это первый отпуск без подруг. Ну и самое главное: Александру ожидает полный отказ от спиртного, здоровый образ жизни и распорядок дня с ранними подъёмами на заре.

"Посмотрим справлюсь ли я... Каждый день буду писать свои эмоции... Кто угадает куда я лечу?", - спрашивает подписчиков Саша Гозиас.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:20

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