Звезда "Дома-2" Саша Гозиас в Instagram рассказала, что проведет отпуск с режимом дня и без алкоголя

"Посмотрим справлюсь ли я... Каждый день буду писать свои эмоции... Кто угадает куда я лечу?", - спрашивает подписчиков Саша Гозиас.

Например, Саша активно развивает собственный аккаунт Instagram. Там Гозиас занимается рекламой различных услуг и всевозможных товаров. Конечно, это дает возможность ей неплохо зарабатывать, ведь у неё есть ребёнок.Недавно мы уже сообщали, что у Александры новые отношения. После того, как она покинула периметр, пару месяцев она жила вместе с "коллегой" из телепроекта Константином Ивановым, но позже разругалась с ним и уехала к себе домой. Только иногда девушка посещает Москву.Ходят слухи, что новый мужчина Саши довольно состоятелен. Ну, а сегодня появилась информация, что скоро девушка улетает в отпуск как раз в компании своего очередного возлюбленного.Гозиас уже сказала, что это первый отпуск без подруг. Ну и самое главное: Александру ожидает полный отказ от спиртного, здоровый образ жизни и распорядок дня с ранними подъёмами на заре.