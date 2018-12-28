Очевидцы сообщили о сбежавшей с американского полигона чупакабре





По их словам, чудовище могло сбежать с американской базы, находящейся в Пуэрто-Рико, когда на нее обрушился ураган. Журналист Бенджамин Рэдфорд заинтересовался этой историей и пять лет потратил на ее опровержение. В 2011 году он выпустил книгу под названием «Отслеживание чупакабры: зверь-вампир — это вымысел и фольклор», в ней автор попытался развеять этот миф.В ходе расследования Рэдфорд установил, что очевидцы, скорее всего, были вдохновлены фильмом «Виды», вышедшим на экраны в 1995 году. Подкреплялись данные выводы тем, что свидетели постоянно путались в показаниях, у них не было общих знаний, и все они находились под влиянием массовой истерии. Книга вобрала в себя интервью с очевидцами, результаты судебно-медицинской экспертизы, исследования фольклора и описание экспедиции в джунгли Никарагуа, где якобы видели чупакабру. Вот только загадочный монстр продолжает терроризировать жителей разных стран мира, включая россиян.