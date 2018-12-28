АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 78.39 USD 68.88
Курс валют на 28.12.2018

Очевидцы сообщили о сбежавшей с американского полигона чупакабре

Очевидцы утверждают, что с военной базы США сбежал ужасный монстр чупакабра, высасывающий кровь из домашнего скота. О том, что они видели, как американские военные ловили и увозили загадочного зверя, местные жители рассказали в документальном фильме производства Netflix «Топ 10 секретов и загадок».
Очевидцы сообщили о сбежавшей с американского полигона чупакабре

По их словам, чудовище могло сбежать с американской базы, находящейся в Пуэрто-Рико, когда на нее обрушился ураган. Журналист Бенджамин Рэдфорд заинтересовался этой историей и пять лет потратил на ее опровержение. В 2011 году он выпустил книгу под названием «Отслеживание чупакабры: зверь-вампир — это вымысел и фольклор», в ней автор попытался развеять этот миф.

В ходе расследования Рэдфорд установил, что очевидцы, скорее всего, были вдохновлены фильмом «Виды», вышедшим на экраны в 1995 году. Подкреплялись данные выводы тем, что свидетели постоянно путались в показаниях, у них не было общих знаний, и все они находились под влиянием массовой истерии. Книга вобрала в себя интервью с очевидцами, результаты судебно-медицинской экспертизы, исследования фольклора и описание экспедиции в джунгли Никарагуа, где якобы видели чупакабру. Вот только загадочный монстр продолжает терроризировать жителей разных стран мира, включая россиян.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые составили ТОП-6 самых необычных
Станислав Садальский вспомнил о чуде во время
NASA засняло заходящую за вулкан на Канарских
В интернете появились сведения о новой версии
Звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова отказалась от
Валентина Талызина рассказала о трудностях работы
Ученые: Селфи является опасным занятием для
Очевидцы сообщили о сбежавшей с американского
Звезда "Дома-2" Саша Гозиас в Instagram
Певица Нюша показала в Instagram красную елку
Учёные: Сладкие газированные напитки опасны для
Алла Пугачева поразила поклонников эротической
Валерия показала Екатерине Андреевой, как
Специалисты рассказали о зимних проблемах с авто
В Берлине рядом с Мемориалом жертвам Холокоста
Медики ускорили диагностику чесотки отказом от
В Нижнем Новгороде женщина погибла из-за наезда
Подписчики Максима Галкина переживают за его
Виктория Лопырева в США устроила Нюше «допрос с
Ученые: На Земле могут быть скрыты «инопланетные»
Анастасия Волочкова украсила новогоднюю елку
В России Mercedes G-Class является дефицитом
Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей считает Марата
Наталия Антонова стала мамой в четвёртый раз
Мария Погребняк получила травму ноги во время
Тимати подарил двухкомнатную квартиру одной из
Николай Цискаридзе рассказал о причинах своего
Новый ухажер Ирины Пинчук – Максим Евстропов
Жительница Украины потеряла квартиру из-за
Ольге Рапунцель на проекте "Дом-2" увеличили
Просмотреть все новости