Учёные: Сладкие газированные напитки опасны для почек





Университет Джона Гопкинса в ходе многолетнего исследования узнал, как отражается постоянное употребление сладкой газировки на организме людей. Сотрудница Кейси Ребхольц, участвовавшая в масштабном наблюдении, отметила, что наука знает крайне мало о том, как продукты массового потребления с обилием сахара влияют на развитие болезней.Университет в Балтиморе 15 лет подряд наблюдал за 3 тысячами афроамериканцев, отмечая в их рационе наличие или отсутствие газировки. В итоге 6 процентов любителей сладкой воды столкнулись с хроническими заболеваниями почек. По данным ВОЗ, 47 процентов смертельно опасных недугов провоцирует ожирение.Постоянно выпивая газировку, человек имеет на 61% больший риск столкнуться с почечной недостаточностью. Лишние килограммы также связаны с болезнями сердца, раком и диабетом. 184 тысячи людей ежегодно погибают от чрезмерного потребления сахара. Больше всего это касается США и Южной Америки.15 процентов людей по всему миру получили тяжёлое ожирение, однако лишний вес есть у каждого третьего жителя Земли. Ребхольц и коллеги рекомендуют мировому правительству ввести налоги на вредные напитки или ограничить их оборот с помощью законодательства.