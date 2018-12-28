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Валерия показала Екатерине Андреевой, как правильно выбирать наряд для похода в театр

Известная российская певица Валерия недавно посетила Большой театр, посмотрев знаменитый спектакль "Щелкунчик". Исполнительница надела элегантный наряд с блестками, показав телеведущей Екатерине Андреевой, как правильно выбирать одежду для похода в театр на фото в Instagram.
Валерия показала Екатерине Андреевой, как правильно выбирать наряд для похода в театр

Для певицы Валерии и её супруга продюсера Иосифа Пригожина предновогодние походы в театр стали традиционными. Как призналась представительница отечественного шоу-бизнеса, посещение Большого театра перед Новым годом - обязательно. Несмотря на плотные графики, знаменитости всегда находят время для сказки "Щелкунчик", которая давно стала символом главного праздника страны.

Наряд Валерии был очень эффектным, и в то же время сдержанным и лаконичным. Звезда позировала перед камерами в чёрном элегантном платье, чего нельзя сказать о недавнем визите российской телеведущей Екатерины Андреевой в Мариинский театр. Теледива выбрала для культурного мероприятия рваные джинсы, праздничный вечерний пиджак и золотистые туфли. В свое оправдание Екатерина Андреева вспомнила о самых знаменитых театрах Европы, куда многие приходят "с вокзала".

Поклонники оценили выбор Валерии и написали множество комплиментов в её адрес: "Потрясающая красивая леди, ухоженная и утонченная", "Ух, какая", "Валерия, выглядите очень стильно! Цвет помады - ваш!!!", "Какая же вы молодец,умница и красавица! Деликатная,благородная. Можно много перечислять положительных качеств вашего Я. Желаю много любви и радости жизни. Крепкого здоровья и благополучия. Счастья вам, Валерия. Я всегда вами восхищаюсь!!!".



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:00

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