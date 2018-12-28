Специалисты рассказали о зимних проблемах с авто и способах их решения





Если влага настигла скрытые элементы дверных замков, можно попробовать несколько раз подряд нажимать кнопку на брелке для разблокировки. Если двери, а также крышка багажника авто примерзли к уплотнителям, нужно легонько и аккуратно обстучать периметр автомобильной двери рукой. Также стоит воспользоваться грелкой или пластиковой бутылкой, в которой находится горячая вода, прикладывая их к замёрзшим местам. Если обмерзают щетки стеклоочистителя нужно на ветровое стекло подать дополнительное тепло, использовать омывающую жидкость. Запотевание стекол связано с повышенной влагой в автомобильном салоне.От повышенной влажности поможет кондиционер. Нужно чаще убирать имеющуюся влагу с ковриков. Салон стоит прогревать штатной печкой, сочетая с немного приоткрытыми окнами, производя тем самым вентиляцию. Зимой лучше не ставить авто на ручник, так как могут промёрзнуть колодки. Если машина оказалась в замерзшей луже, нужно несколько раз стронуть авто (вперед-назад). При этом колодки должны отпустить диски и барабаны. Если данный способ не поможет - на тормоза придется лить теплую воду.