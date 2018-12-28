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Медики ускорили диагностику чесотки отказом от полного осмотра тела

Медики ускорили диагностику чесотки отказом от полного осмотра тела в пользу оценки только кожи рук и ног. 93% случаев заболевания затрагивают лишь открытые участки.
Медики ускорили диагностику чесотки отказом от полного осмотра тела

Международная команда медиков проанализировала данные 3 крупных исследований населения Фиджи и Соломоновых островов на наличие чесотки. Болезнь, вызванная клещом Sarcoptes scabiei, характерна для тропического климата. У 1,3 тысячи островитян волонтёры выявили заболевание кожи, проверив всего 5 тысяч человек.

Полный осмотр тела отнимает у врачей много времени, требует специального помещения и иногда противоречит культурным особенностям местного населения. Медики поставили перед собой задачу максимально упростить диагностику чесотки и сделать её эффективней.

Практика показала, что 93% случаев заболевания поражают участки кожи на руках и ногах в области голеней. В 50 процентах сыпь есть на кистях, в 49% - на стопах.

Медики считают, что для выявления чесотки у большого количества пациентов достаточно ограничиться осмотром открытых участков тела. Этот метод упрощает оценку распространённости болезни в той или иной популяции. Так врачам будет проще принимать решения для массового лечения населения.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:39

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