Медики ускорили диагностику чесотки отказом от полного осмотра тела





Международная команда медиков проанализировала данные 3 крупных исследований населения Фиджи и Соломоновых островов на наличие чесотки. Болезнь, вызванная клещом Sarcoptes scabiei, характерна для тропического климата. У 1,3 тысячи островитян волонтёры выявили заболевание кожи, проверив всего 5 тысяч человек.Полный осмотр тела отнимает у врачей много времени, требует специального помещения и иногда противоречит культурным особенностям местного населения. Медики поставили перед собой задачу максимально упростить диагностику чесотки и сделать её эффективней.Практика показала, что 93% случаев заболевания поражают участки кожи на руках и ногах в области голеней. В 50 процентах сыпь есть на кистях, в 49% - на стопах.Медики считают, что для выявления чесотки у большого количества пациентов достаточно ограничиться осмотром открытых участков тела. Этот метод упрощает оценку распространённости болезни в той или иной популяции. Так врачам будет проще принимать решения для массового лечения населения.