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В Нижнем Новгороде женщина погибла из-за наезда автобуса на остановку с людьми

В Нижнем Новгороде автобус после наезда снес остановку, где находились люди. По данным экстренных служб, женщина скончалась от полученных травм, а также пострадали дети.
В Нижнем Новгороде женщина погибла из-за наезда автобуса на остановку с людьми

Происшествие имело место на улице Акимова, неподалеку от дома №13. Из-за наезда пассажирского автобуса умерла женщина, а дети 6 и 4 лет получили травмы. Пострадавших лиц осмотрели медицинские сотрудники "Скорой помощи". У детей диагностировали ушибы, сейчас они находятся в больнице.

В транспортном средстве находилось 20 человек. Пассажиры, к счастью, не пострадали. Неизвестно, почему водитель нарушил правила дорожного движения. Правоохранительные органы занимаются выяснением причин инцидента.



 
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Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:23

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