В Нижнем Новгороде женщина погибла из-за наезда автобуса на остановку с людьми





Происшествие имело место на улице Акимова, неподалеку от дома №13. Из-за наезда пассажирского автобуса умерла женщина, а дети 6 и 4 лет получили травмы. Пострадавших лиц осмотрели медицинские сотрудники "Скорой помощи". У детей диагностировали ушибы, сейчас они находятся в больнице.В транспортном средстве находилось 20 человек. Пассажиры, к счастью, не пострадали. Неизвестно, почему водитель нарушил правила дорожного движения. Правоохранительные органы занимаются выяснением причин инцидента.