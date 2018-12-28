В Нижнем Новгороде женщина погибла из-за наезда автобуса на остановку с людьми
В Нижнем Новгороде автобус после наезда снес остановку, где находились люди. По данным экстренных служб, женщина скончалась от полученных травм, а также пострадали дети.
Происшествие имело место на улице Акимова, неподалеку от дома №13. Из-за наезда пассажирского автобуса умерла женщина, а дети 6 и 4 лет получили травмы. Пострадавших лиц осмотрели медицинские сотрудники "Скорой помощи". У детей диагностировали ушибы, сейчас они находятся в больнице.
В транспортном средстве находилось 20 человек. Пассажиры, к счастью, не пострадали. Неизвестно, почему водитель нарушил правила дорожного движения. Правоохранительные органы занимаются выяснением причин инцидента.
Происшествие имело место на улице Акимова, неподалеку от дома №13. Из-за наезда пассажирского автобуса умерла женщина, а дети 6 и 4 лет получили травмы. Пострадавших лиц осмотрели медицинские сотрудники "Скорой помощи". У детей диагностировали ушибы, сейчас они находятся в больнице.
В транспортном средстве находилось 20 человек. Пассажиры, к счастью, не пострадали. Неизвестно, почему водитель нарушил правила дорожного движения. Правоохранительные органы занимаются выяснением причин инцидента.
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:23