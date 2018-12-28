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Подписчики Максима Галкина переживают за его здоровье из-за холода в замке

Знаменитый российский юморист, телеведущий и шоумен Максим Галкин в своем блоге Instagram поделился с подписчиками моментом из жизни. На снимке можно увидеть, как артист отдыхает в уютном кресле за романом Александра Дюма «Красный сфинкс» в оригинале. Однако поклонники были больше поражены не книгой, а теплой домашней одеждой комика, став переживать за его здоровье.
Подписчики Максима Галкина переживают за его здоровье из-за холода в замке

Под своим постом Максим Галкин написал, что в тот момент, когда он «прилег/присел» в кресле, то случайно увидел некое сходство обложки книжного переплета с картиной, которая висит на стене. Также он упомянул о том, откуда эта книга него взялась: «Неплохое чтиво — подзабытый роман Дюма «Красный сфинкс» о событиях, последовавших пару дней спустя после окончания действия «Трёх мушкетёров». Спасибо прекрасной Дусе Костолевской, которая привезла мне несколько книжных новинок из осаждённого Парижа».

Читателей блога поразило не знание Галкина французского языка, а «подштанники» и теплые носки, кто-то даже заметил на нем их несколько пар. Многие предположили, что в замке шоумена прохладно, если он так тепло одет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:17

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