Подписчики Максима Галкина переживают за его здоровье из-за холода в замке
Знаменитый российский юморист, телеведущий и шоумен Максим Галкин в своем блоге Instagram поделился с подписчиками моментом из жизни. На снимке можно увидеть, как артист отдыхает в уютном кресле за романом Александра Дюма «Красный сфинкс» в оригинале. Однако поклонники были больше поражены не книгой, а теплой домашней одеждой комика, став переживать за его здоровье.
Под своим постом Максим Галкин написал, что в тот момент, когда он «прилег/присел» в кресле, то случайно увидел некое сходство обложки книжного переплета с картиной, которая висит на стене. Также он упомянул о том, откуда эта книга него взялась: «Неплохое чтиво — подзабытый роман Дюма «Красный сфинкс» о событиях, последовавших пару дней спустя после окончания действия «Трёх мушкетёров». Спасибо прекрасной Дусе Костолевской, которая привезла мне несколько книжных новинок из осаждённого Парижа».
Читателей блога поразило не знание Галкина французского языка, а «подштанники» и теплые носки, кто-то даже заметил на нем их несколько пар. Многие предположили, что в замке шоумена прохладно, если он так тепло одет.
Под своим постом Максим Галкин написал, что в тот момент, когда он «прилег/присел» в кресле, то случайно увидел некое сходство обложки книжного переплета с картиной, которая висит на стене. Также он упомянул о том, откуда эта книга него взялась: «Неплохое чтиво — подзабытый роман Дюма «Красный сфинкс» о событиях, последовавших пару дней спустя после окончания действия «Трёх мушкетёров». Спасибо прекрасной Дусе Костолевской, которая привезла мне несколько книжных новинок из осаждённого Парижа».
Читателей блога поразило не знание Галкина французского языка, а «подштанники» и теплые носки, кто-то даже заметил на нем их несколько пар. Многие предположили, что в замке шоумена прохладно, если он так тепло одет.