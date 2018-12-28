Подписчики Максима Галкина переживают за его здоровье из-за холода в замке

Под своим постом Максим Галкин написал, что в тот момент, когда он «прилег/присел» в кресле, то случайно увидел некое сходство обложки книжного переплета с картиной, которая висит на стене. Также он упомянул о том, откуда эта книга него взялась: «Неплохое чтиво — подзабытый роман Дюма «Красный сфинкс» о событиях, последовавших пару дней спустя после окончания действия «Трёх мушкетёров». Спасибо прекрасной Дусе Костолевской, которая привезла мне несколько книжных новинок из осаждённого Парижа».Читателей блога поразило не знание Галкина французского языка, а «подштанники» и теплые носки, кто-то даже заметил на нем их несколько пар. Многие предположили, что в замке шоумена прохладно, если он так тепло одет.