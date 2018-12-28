АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 78.39 USD 68.88
Курс валют на 28.12.2018

Виктория Лопырева в США устроила Нюше «допрос с пристрастием»

Знаменитая российская телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева в своем блоге Instagram показала совместный снимок со своей подругой - певицей Нюшей. Молодая мама и теледива обсуждали за дружеским обедом процесс родов и подготовку к ним.
Виктория Лопырева в США устроила Нюше «допрос с пристрастием»

Виктория Лопырева готовится вот-вот стать матерью, в то время как Нюша уже родила на свет дочку в одной из клиники Майами (США). Фотомодель прилетела в Америку, где сейчас находится певица. Подруги решили поболтать за обедом, обсудив все подробности и тонкости родов, с которыми Нюше пришлось столкнуться. Модель просила подругу рассказать, как все было, включая процесс самих родов. Под постом Лопырева написала, что дружеский обед стал похожим на «допрос с пристрастием», а чтобы обсудить все времени, конечно же, не хватило. Чтобы закрепить пройденный материал, необходимо встретиться еще раз, добавила фотомодель.


Виктория Лопырева также обратилась к своим читателям, точнее к молодым мамам с просьбой, чтобы те поделились с ней своим опытом или лайф хаками. Многие подписчицы быстро отреагировали и засыпали теледиву различными советами, начиная от «соплеотсоса» и заканчивая бутылочками для смесей, которые не пропускают внутрь себя лишний воздух, и у ребенка не бывает колик. Кто-то просто порадовался, что их кумир тоже «в их рядах».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Нижнем Новгороде женщина погибла из-за наезда
Подписчики Максима Галкина переживают за его
Виктория Лопырева в США устроила Нюше «допрос с
Ученые: На Земле могут быть скрыты «инопланетные»
Анастасия Волочкова украсила новогоднюю елку
В России Mercedes G-Class является дефицитом
Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей считает Марата
Наталия Антонова стала мамой в четвёртый раз
Мария Погребняк получила травму ноги во время
Тимати подарил двухкомнатную квартиру одной из
Николай Цискаридзе рассказал о причинах своего
Новый ухажер Ирины Пинчук – Максим Евстропов
Жительница Украины потеряла квартиру из-за
Ольге Рапунцель на проекте "Дом-2" увеличили
В спальном районе Улан-Удэ Росгвардия поймала
Камень Ипатии позволит раскрыть главный секрет
Экс-участница «Дома-2» Елена Баранова задумалась
Ученица Тутберидзе рассказала о миллионных
"Дом-2": Ирина Пинчук заигрывает с Валерием
Певица Бьянка заявила о разводе с Романом
Рита Дакота пострадала в ДТП из-за рассеянности
Ученые рассказали об опасности чрезмерного
В начале 2019 года жители Москвы смогут увидеть
Звезда "Дома-2" Саша Черно не выучила свадебный
Ученые перечислили три признака высокого уровня
Российские знаменитости озвучили свои гонорары на
Наталья Медведева поделилась впечатлениями о
Жасмин опубликовала в Instagram редкую фотографию
Анфиса Чехова до сих пор спит с 6-летним сыном в
В России продают Mercedes-Benz со спутниковой
Просмотреть все новости