Виктория Лопырева в США устроила Нюше «допрос с пристрастием»

Виктория Лопырева готовится вот-вот стать матерью, в то время как Нюша уже родила на свет дочку в одной из клиники Майами (США). Фотомодель прилетела в Америку, где сейчас находится певица. Подруги решили поболтать за обедом, обсудив все подробности и тонкости родов, с которыми Нюше пришлось столкнуться. Модель просила подругу рассказать, как все было, включая процесс самих родов. Под постом Лопырева написала, что дружеский обед стал похожим на «допрос с пристрастием», а чтобы обсудить все времени, конечно же, не хватило. Чтобы закрепить пройденный материал, необходимо встретиться еще раз, добавила фотомодель.Виктория Лопырева также обратилась к своим читателям, точнее к молодым мамам с просьбой, чтобы те поделились с ней своим опытом или лайф хаками. Многие подписчицы быстро отреагировали и засыпали теледиву различными советами, начиная от «соплеотсоса» и заканчивая бутылочками для смесей, которые не пропускают внутрь себя лишний воздух, и у ребенка не бывает колик. Кто-то просто порадовался, что их кумир тоже «в их рядах».