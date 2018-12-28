Анастасия Волочкова украсила новогоднюю елку носками таинственного любовника

Анастасия Волочкова очень часто оказывается в неловких ситуациях из-за своих эпатажных поступков. Недавно танцовщица опять обескуражила многочисленных фанатов и не менее многочисленных хейтеров. Звезда балета, опубликовав в личном блоге снимок елки с носками нового возлюбленного, вызвала неоднозначную реакцию со стороны общественности. Подпись к посту гласит, что главный подарок к Новому году - носки. Особенно, пишет балерина, с орнаментом и узорами. При этом Волочкова отметила, что "носки года" можно не только носить, но и использовать как украшение для елки.Фанаты такого точно не ожидали: "Да, это уже патология", " Вы не поверите, но я абсолютно убеждена, что эти комментарии необходимы ей, как воздух. Анастасия специально провоцирует на это. В противном случае давно бы уже закрыла свой Инстаграмм. Это ведь так просто, не правда ли", "Настасья, а возлюбленный ваш, женитьбу то что не предлагает?? У вас там такая любофффь с носками, идите в загс", "Крыша едет конкретно. Очень жаль дочь(((".