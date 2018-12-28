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Анастасия Волочкова украсила новогоднюю елку носками таинственного любовника

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова показала поклонникам как готовится к Новому году. В Instagram балерины появилось фото новогодней елкой, украшенной носками таинственного любовника. Вероятно, знаменитость решила "развлечь" фанатов и недоброжелателей очередной провокационной публикацией.

Анастасия Волочкова украсила новогоднюю елку носками таинственного любовника

Анастасия Волочкова очень часто оказывается в неловких ситуациях из-за своих эпатажных поступков. Недавно танцовщица опять обескуражила многочисленных фанатов и не менее многочисленных хейтеров. Звезда балета, опубликовав в личном блоге снимок елки с носками нового возлюбленного, вызвала неоднозначную реакцию со стороны общественности. Подпись к посту гласит, что главный подарок к Новому году - носки. Особенно, пишет балерина, с орнаментом и узорами. При этом Волочкова отметила, что "носки года" можно не только носить, но и использовать как украшение для елки.

Фанаты такого точно не ожидали: "Да, это уже патология", " Вы не поверите, но я абсолютно убеждена, что эти комментарии необходимы ей, как воздух. Анастасия специально провоцирует на это. В противном случае давно бы уже закрыла свой Инстаграмм. Это ведь так просто, не правда ли", "Настасья, а возлюбленный ваш, женитьбу то что не предлагает?? У вас там такая любофффь с носками, идите в загс", "Крыша едет конкретно. Очень жаль дочь(((".



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:00

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