В России Mercedes G-Class является дефицитом





Согласно официальной информации, каждый из производителей получил только по 4-5 авто марки. Все желающие могут обратиться к работникам сочинской специализированной площадки, а также пройти тест-драйв авто Mercedes-Benz. По словам руководителей автомобильных салонов, ими делаются индивидуальные заказы производителям для поставки машин непосредственно клиентам. Пока не стоит говорить о возможности серийных поставок авто для дальнейшей их продажи.Большинство покупателей огорчены, что предварительно индивидуальный заказ на поставки транспортных средств можно будет осуществить весной 2020 года.