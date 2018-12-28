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В России Mercedes G-Class является дефицитом

Представители двух крупных дилерских центров заявили, что новая версия Mercedes G-Class в России сейчас является дефицитом. Это случилось вследствие малой квоты, которую выделили производители для страны.
В России Mercedes G-Class является дефицитом

Согласно официальной информации, каждый из производителей получил только по 4-5 авто марки. Все желающие могут обратиться к работникам сочинской специализированной площадки, а также пройти тест-драйв авто Mercedes-Benz. По словам руководителей автомобильных салонов, ими делаются индивидуальные заказы производителям для поставки машин непосредственно клиентам. Пока не стоит говорить о возможности серийных поставок авто для дальнейшей их продажи.

Большинство покупателей огорчены, что предварительно индивидуальный заказ на поставки транспортных средств можно будет осуществить весной 2020 года.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:53

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