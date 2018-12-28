В России Mercedes G-Class является дефицитом
Представители двух крупных дилерских центров заявили, что новая версия Mercedes G-Class в России сейчас является дефицитом. Это случилось вследствие малой квоты, которую выделили производители для страны.
Согласно официальной информации, каждый из производителей получил только по 4-5 авто марки. Все желающие могут обратиться к работникам сочинской специализированной площадки, а также пройти тест-драйв авто Mercedes-Benz. По словам руководителей автомобильных салонов, ими делаются индивидуальные заказы производителям для поставки машин непосредственно клиентам. Пока не стоит говорить о возможности серийных поставок авто для дальнейшей их продажи.
Большинство покупателей огорчены, что предварительно индивидуальный заказ на поставки транспортных средств можно будет осуществить весной 2020 года.
Согласно официальной информации, каждый из производителей получил только по 4-5 авто марки. Все желающие могут обратиться к работникам сочинской специализированной площадки, а также пройти тест-драйв авто Mercedes-Benz. По словам руководителей автомобильных салонов, ими делаются индивидуальные заказы производителям для поставки машин непосредственно клиентам. Пока не стоит говорить о возможности серийных поставок авто для дальнейшей их продажи.
Большинство покупателей огорчены, что предварительно индивидуальный заказ на поставки транспортных средств можно будет осуществить весной 2020 года.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:53