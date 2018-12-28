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Тимати подарил двухкомнатную квартиру одной из своих подписчиц

Знаменитый российский рэп-исполнитель Тимати несколько месяцев назад в своем блоге Instagram объявил о старте лотереи. Первый приз уже отдан победителю – это двухкомнатная квартира в Пирогово, которую выиграла его подписчица.
Тимати подарил двухкомнатную квартиру одной из своих подписчиц

Тимати решил стать Дедом Морозом и разыграть среди своих подписчиков несколько необычных призов. Среди них была не только квартира, но и автомобиль представительского класса Rolls-Royce Phantom («Роллс Ройс Фантом»). Так называемую церемонию награждения певец опубликовал в личном аккаунте социальной сети Instagram. На коротком ролике видно, как победительница не может сдержать слез от свалившегося на нее счастья. Ведь девушка стала обладательницей двухкомнатной жилплощади в элитном жилищном комплексе «Пироговская Ривьера».

До розыгрыша следующего лота осталось несколько часов. Под своим постом Тимати отметил, что ему приятно быть Дедом Морозом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:27

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