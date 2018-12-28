Тимати подарил двухкомнатную квартиру одной из своих подписчиц

Тимати решил стать Дедом Морозом и разыграть среди своих подписчиков несколько необычных призов. Среди них была не только квартира, но и автомобиль представительского класса Rolls-Royce Phantom («Роллс Ройс Фантом»). Так называемую церемонию награждения певец опубликовал в личном аккаунте социальной сети Instagram. На коротком ролике видно, как победительница не может сдержать слез от свалившегося на нее счастья. Ведь девушка стала обладательницей двухкомнатной жилплощади в элитном жилищном комплексе «Пироговская Ривьера».До розыгрыша следующего лота осталось несколько часов. Под своим постом Тимати отметил, что ему приятно быть Дедом Морозом.