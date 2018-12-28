Новый ухажер Ирины Пинчук – Максим Евстропов оказался женатым стриптизером





На днях в социальной сети появилась подтвержденная информация, кем же на самом деле является новый воздыхатель Пинчук – Евстропов.Многие телезрители реалити-шоу в первый же день прихода Максима в Периметр заметили, что он сразу же начал брать «быка за рога», а если быть точнее принялся довольно активно выражать Ирине свою симпатию. Евстропов прямо на Лобном месте заявил, что готов не просто ухаживать за Пинчук, но и хочет уже сейчас создать с ней пару.Нужно сказать, что Ирина, хоть и не отвечает Максиму взаимностью, все-таки с удовольствием принимает от него ухаживания. Впрочем, сообщение, которое подтвердил близкий друг Евстропова, говорит о том, что новенький участник вовсе не является тем принцем на белом коне, о котором так мечтает Пинчук.Выяснилось, что ухажер Ирины не только обманщик, но и далеко не свободный мужчина. У Максима есть супруга, которую он оставил в своем родном городе Рязянь, да и зарабатывает молодой человек себе на жизнь не спортом, а танцами на пилоне, то есть стриптизом.По словам друга Евстропова, парень давно хотел «засветится» в телевизоре, поэтому, придумав себя красивую историю, выбрал самый «легкий» вариант девушки, которая находится на «Доме-2» и является одиночкой. Более того, приятель Максима добавил, что совсем скоро на реалити-шоу придет брат обманщика, который и расскажет всю правду о своем родственнике.