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Новый ухажер Ирины Пинчук – Максим Евстропов оказался женатым стриптизером

К Ирине Пинчук на «Дом-2» пришел женатый стриптизер Максим Евстропов.

На днях в социальной сети появилась подтвержденная информация, кем же на самом деле является новый воздыхатель Пинчук – Евстропов.

Новый ухажер Ирины Пинчук – Максим Евстропов оказался женатым стриптизером

Многие телезрители реалити-шоу в первый же день прихода Максима в Периметр заметили, что он сразу же начал брать «быка за рога», а если быть точнее принялся довольно активно выражать Ирине свою симпатию. Евстропов прямо на Лобном месте заявил, что готов не просто ухаживать за Пинчук, но и хочет уже сейчас создать с ней пару.

Нужно сказать, что Ирина, хоть и не отвечает Максиму взаимностью, все-таки с удовольствием принимает от него ухаживания. Впрочем, сообщение, которое подтвердил близкий друг Евстропова, говорит о том, что новенький участник вовсе не является тем принцем на белом коне, о котором так мечтает Пинчук.

Новый ухажер Ирины Пинчук – Максим Евстропов оказался женатым стриптизером

Выяснилось, что ухажер Ирины не только обманщик, но и далеко не свободный мужчина. У Максима есть супруга, которую он оставил в своем родном городе Рязянь, да и зарабатывает молодой человек себе на жизнь не спортом, а танцами на пилоне, то есть стриптизом.

По словам друга Евстропова, парень давно хотел «засветится» в телевизоре, поэтому, придумав себя красивую историю, выбрал самый «легкий» вариант девушки, которая находится на «Доме-2» и является одиночкой. Более того, приятель Максима добавил, что совсем скоро на реалити-шоу придет брат обманщика, который и расскажет всю правду о своем родственнике.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:13

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