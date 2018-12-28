Жительница Украины потеряла квартиру из-за кредита на мобильный телефон





Они попросили женщину сообщить её реквизиты, чтобы перечислить средства с продажи жилья. Жительница Киева сначала подумала, что сотрудники службы ошиблись. Но потом она узнала, что её квартира была продана за долги. Она в 2006-ом году взяла кредит на 3100 гр. для своего знакомого. Оказалось, что мужчина не погашал его. В итоге квартира киевлянки была продана за выросший долг. Задолженность в 2014 году достигла 39 000 гривен. Банк подал на женщину в суд. Представители суда решили возместить полученный ущерб банковской организации путём продажи квартиры должницы. При этом жильё было реализовано в рамках электронных торгов.Перед реализацией жильё оценили в 800 000 гр. Часть данных денег получил банк за кредит. Остальная часть вырученной суммы появилась на счету бывшей владелицы квартиры. Киевлянка от продажи недвижимости получила 400 000 гр. Она собирается вскоре подать апелляцию в суд.