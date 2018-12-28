Николай Цискаридзе рассказал о причинах своего ухода из Большого театра





Легенда мирового балета не любит делиться подробностями из личной жизни, но недавно признался, что же заставило его уйти со сцены когда-то родного Большого театра. Николай Цискаридзе не стал скрывать: его притесняли руководители театра и некоторые артисты даже спустя 20 лет его успешной деятельности в данном учреждении. По словам педагога, на тот момент он также был не в лучшей форме.Популярный танцор рассказал, что он стал первым артистом, за кого заступилась и поддержала общественность. Знаменитым артисткам Плисецкой и Вишневской также пришлось пройти через то же, что и Николаю Цискаридзе. Однако их место в Большом театре "серой массе" занять не удалось, говорит культурный деятель.Николай Цискаридзе отметил, что очень часто некоторые из клеветников, писавших на него различные гадости, приходят к бывшему коллеге и просят у него прощения. Но знаменитость считает: "Публично унизившие люди должны публично извиниться".