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Ольге Рапунцель на проекте "Дом-2" увеличили зарплату

Беременная Алена Савкина вместе со своей мамой Татьяной Владимировной покинули телепроект "Дом-2" и вместе ушли в декретный отпуск.

Руководство реалити-шоу расщедрилось и выделило Алёне 200 000 рублей, чтобы после родов девушка возвратилась на телестройку и продолжила радовать многочисленных болельщиков.

Ольге Рапунцель на проекте "Дом-2" увеличили зарплату

А в эфире телестройки накануне подняли тему похудения её старшей сестры - Ольги Рапунцель. Рапа даже сама признавалась, что после родов набрала несколько лишних килограммов.

Сейчас жена Димы Дмитренко согласна похудеть и возможно, что продюсеры сделают из этого похудения очередное шоу.

Ольге Рапунцель на проекте "Дом-2" увеличили зарплату

Рапунцель уже рассказала, что после ухода мамы с Алёной ей прибавили количество съемок. Разумеется, теперь и зарплата проектной мамочки вырастет за счет ухода родственников, ведь немало эфиров забирала именно Алёна с Татьяной Владимировной.

Но и их рвение заработать понятно: Дмитрий и Ольга сейчас собирают на собственную квартиру.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:01

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