Ольге Рапунцель на проекте "Дом-2" увеличили зарплату





Руководство реалити-шоу расщедрилось и выделило Алёне 200 000 рублей, чтобы после родов девушка возвратилась на телестройку и продолжила радовать многочисленных болельщиков.А в эфире телестройки накануне подняли тему похудения её старшей сестры - Ольги Рапунцель. Рапа даже сама признавалась, что после родов набрала несколько лишних килограммов.Сейчас жена Димы Дмитренко согласна похудеть и возможно, что продюсеры сделают из этого похудения очередное шоу.Рапунцель уже рассказала, что после ухода мамы с Алёной ей прибавили количество съемок. Разумеется, теперь и зарплата проектной мамочки вырастет за счет ухода родственников, ведь немало эфиров забирала именно Алёна с Татьяной Владимировной.Но и их рвение заработать понятно: Дмитрий и Ольга сейчас собирают на собственную квартиру.