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В спальном районе Улан-Удэ Росгвардия поймала дикую рысь

В спальном районе города Улан-Удэ в Бурятии Росгвардия поймала дикую заблудившуюся рысь. Животное пряталось во дворе квартирного дома.
В спальном районе Улан-Удэ Росгвардия поймала дикую рысь

Около 21 часа вечера 27 декабря выгуливавшая собаку жительница Улан-Удэ заметила под одним из балконов первого этажа по проспекту Строителей дикую рысь. Зверь был напуган и затаился, оглядываясь по сторонам. Прибывшие на место событий росгвардейцы оцепили двор, чтобы животное не смогло скрыться.

На помощь вызвали работников Бурприроднадзора. На рысь было решено набросить петлю и поймать в мешок. Для этого её прижали к земле, скрутив лапы.

Хищник пытался сопротивляться, прыгал на стены дома и шипел, однако за 20 минут Росгвардия завершила поимку. Как передаёт прапорщик Владимир Рымарев, дальнейшим спасением рыси займётся служба по охране животных Бурятии.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:00

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