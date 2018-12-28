В спальном районе Улан-Удэ Росгвардия поймала дикую рысь





Около 21 часа вечера 27 декабря выгуливавшая собаку жительница Улан-Удэ заметила под одним из балконов первого этажа по проспекту Строителей дикую рысь. Зверь был напуган и затаился, оглядываясь по сторонам. Прибывшие на место событий росгвардейцы оцепили двор, чтобы животное не смогло скрыться.На помощь вызвали работников Бурприроднадзора. На рысь было решено набросить петлю и поймать в мешок. Для этого её прижали к земле, скрутив лапы.Хищник пытался сопротивляться, прыгал на стены дома и шипел, однако за 20 минут Росгвардия завершила поимку. Как передаёт прапорщик Владимир Рымарев, дальнейшим спасением рыси займётся служба по охране животных Бурятии.