В спальном районе Улан-Удэ Росгвардия поймала дикую рысь
В спальном районе города Улан-Удэ в Бурятии Росгвардия поймала дикую заблудившуюся рысь. Животное пряталось во дворе квартирного дома.
Около 21 часа вечера 27 декабря выгуливавшая собаку жительница Улан-Удэ заметила под одним из балконов первого этажа по проспекту Строителей дикую рысь. Зверь был напуган и затаился, оглядываясь по сторонам. Прибывшие на место событий росгвардейцы оцепили двор, чтобы животное не смогло скрыться.
На помощь вызвали работников Бурприроднадзора. На рысь было решено набросить петлю и поймать в мешок. Для этого её прижали к земле, скрутив лапы.
Хищник пытался сопротивляться, прыгал на стены дома и шипел, однако за 20 минут Росгвардия завершила поимку. Как передаёт прапорщик Владимир Рымарев, дальнейшим спасением рыси займётся служба по охране животных Бурятии.
Около 21 часа вечера 27 декабря выгуливавшая собаку жительница Улан-Удэ заметила под одним из балконов первого этажа по проспекту Строителей дикую рысь. Зверь был напуган и затаился, оглядываясь по сторонам. Прибывшие на место событий росгвардейцы оцепили двор, чтобы животное не смогло скрыться.
На помощь вызвали работников Бурприроднадзора. На рысь было решено набросить петлю и поймать в мешок. Для этого её прижали к земле, скрутив лапы.
Хищник пытался сопротивляться, прыгал на стены дома и шипел, однако за 20 минут Росгвардия завершила поимку. Как передаёт прапорщик Владимир Рымарев, дальнейшим спасением рыси займётся служба по охране животных Бурятии.
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:00