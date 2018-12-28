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Экс-участница «Дома-2» Елена Баранова задумалась о покупке авто

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Баранова хочет купить себе дорогостоящий автомобиль.

Не секрет, что Елена покинула проект чуть меньше недели назад. Девушку выгнали с телешоу со скандалом, ведь своими постоянными истериками она смогла изрядно потрепать нервы не только бывшему возлюбленному Артему Сороке, но и руководству «Дома-2».В итоге за ворота Баранову выгнал один из ведущих реалити – Влад Кадони.

Экс-участница «Дома-2» Елена Баранова задумалась о покупке авто

Впрочем, по словам самой Елены, никто ее не выгонял, а с проекта ее забрала мама, которая пригрозила администрации «Дома-2» судом. Сейчас же экс-участница сильно скучает по Периметру и некоторым участникам, с которым ей удалось подружиться за свой короткий период нахождения на шоу.

Правда, о возвращении Баранова напрочь отказывается думать. По мнению Елены, ее ждет очень большое будущее, но уж точно не на скандально-известном реалити.

На днях девушка разместила у себя на страничке в Instagram новый Stories, на котором продемонстрировала поклонникам дорогой автомобиль. На снимке Елена оставила подпись, что эта машина является ее целью, и в ближайшее время она точно купит ее себе.

Экс-участница «Дома-2» Елена Баранова задумалась о покупке авто

Также Баранова подчеркнула, что на данный момент не видит перед собой препятствий, которые могут помешать ей воплотить в реальность желаемое, поэтому она уверена, что через четыре месяца она будет вовсю красоваться на этом авто в своем родном городе.

К слову, по самым скромным подсчетам, машина, на которую «положила глаз» Елена, стоит примерно 2 миллиона рублей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:55

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