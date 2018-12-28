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"Дом-2": Ирина Пинчук заигрывает с Валерием Блюменкранцем

В альтернативу холодной и снежной Москве телепроект "Дом-2" открыл тёплую пляжную площадку на Сейшелах.

Недавно туда полетели новенькие участники, среди которых была и звезда реалити-шоу Ирина Пинчук. Новый Год под тёплым солнышком Ира отправилась отмечать вместе со своей лучшей подружкой Татьяной Мусульбес.

"Дом-2": Ирина Пинчук заигрывает с Валерием Блюменкранцем

После нескольких неудачных попыток завести отношения, Пинчук всё ещё очень надеется влюбиться самой и влюбить в себя какого-нибудь молодого человека.

В эфире 28 декабря показано, как девушка решилась на свидание с Валерием Блюменкранцем. Может она это сделала, чтобы насолить другим ухажерам. Но, надо отметить, что Ирина великолепно провела время с бывшим мужем Таты Абрамсон и на этом их романтическое общение не закончилось.

"Дом-2": Ирина Пинчук заигрывает с Валерием Блюменкранцем

Приехав на площадку, парочка дурачилась и шутила: Пинчук отшлепала Блюменкранца ремнем, когда парень хотел вытащить её из виллы. Затем Валера начал шлепать подружку по "филейной части", а в ответ схлопотал между ног.

Болельщики телепроекта убеждены, что Валерий и Ирина могут стать неплохой парой, а последние эфиры это только подтверждают.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:43

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