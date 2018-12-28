"Дом-2": Ирина Пинчук заигрывает с Валерием Блюменкранцем
В альтернативу холодной и снежной Москве телепроект "Дом-2" открыл тёплую пляжную площадку на Сейшелах.
Недавно туда полетели новенькие участники, среди которых была и звезда реалити-шоу Ирина Пинчук. Новый Год под тёплым солнышком Ира отправилась отмечать вместе со своей лучшей подружкой Татьяной Мусульбес.
После нескольких неудачных попыток завести отношения, Пинчук всё ещё очень надеется влюбиться самой и влюбить в себя какого-нибудь молодого человека.
В эфире 28 декабря показано, как девушка решилась на свидание с Валерием Блюменкранцем. Может она это сделала, чтобы насолить другим ухажерам. Но, надо отметить, что Ирина великолепно провела время с бывшим мужем Таты Абрамсон и на этом их романтическое общение не закончилось.
Приехав на площадку, парочка дурачилась и шутила: Пинчук отшлепала Блюменкранца ремнем, когда парень хотел вытащить её из виллы. Затем Валера начал шлепать подружку по "филейной части", а в ответ схлопотал между ног.
Болельщики телепроекта убеждены, что Валерий и Ирина могут стать неплохой парой, а последние эфиры это только подтверждают.
Недавно туда полетели новенькие участники, среди которых была и звезда реалити-шоу Ирина Пинчук. Новый Год под тёплым солнышком Ира отправилась отмечать вместе со своей лучшей подружкой Татьяной Мусульбес.
После нескольких неудачных попыток завести отношения, Пинчук всё ещё очень надеется влюбиться самой и влюбить в себя какого-нибудь молодого человека.
В эфире 28 декабря показано, как девушка решилась на свидание с Валерием Блюменкранцем. Может она это сделала, чтобы насолить другим ухажерам. Но, надо отметить, что Ирина великолепно провела время с бывшим мужем Таты Абрамсон и на этом их романтическое общение не закончилось.
Приехав на площадку, парочка дурачилась и шутила: Пинчук отшлепала Блюменкранца ремнем, когда парень хотел вытащить её из виллы. Затем Валера начал шлепать подружку по "филейной части", а в ответ схлопотал между ног.
Болельщики телепроекта убеждены, что Валерий и Ирина могут стать неплохой парой, а последние эфиры это только подтверждают.