"Дом-2": Ирина Пинчук заигрывает с Валерием Блюменкранцем

Недавно туда полетели новенькие участники, среди которых была и звезда реалити-шоу Ирина Пинчук. Новый Год под тёплым солнышком Ира отправилась отмечать вместе со своей лучшей подружкой Татьяной Мусульбес.После нескольких неудачных попыток завести отношения, Пинчук всё ещё очень надеется влюбиться самой и влюбить в себя какого-нибудь молодого человека.В эфире 28 декабря показано, как девушка решилась на свидание с Валерием Блюменкранцем. Может она это сделала, чтобы насолить другим ухажерам. Но, надо отметить, что Ирина великолепно провела время с бывшим мужем Таты Абрамсон и на этом их романтическое общение не закончилось.Приехав на площадку, парочка дурачилась и шутила: Пинчук отшлепала Блюменкранца ремнем, когда парень хотел вытащить её из виллы. Затем Валера начал шлепать подружку по "филейной части", а в ответ схлопотал между ног.Болельщики телепроекта убеждены, что Валерий и Ирина могут стать неплохой парой, а последние эфиры это только подтверждают.