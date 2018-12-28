Камень Ипатии позволит раскрыть главный секрет Солнечной системы





Ученые из Йоханнесбургского университета провели исследование, которое позволило установить, что камень Ипатии действительно является осколком метеорита. Однако, содержащиеся в его составе экзотические минеральные соединения могут указывать на то, что он образовался в эпоху, когда еще не существовало Солнца и нашей планетной системы. Древний объект мог быть захвачен гравитацией Земли, из-за чего впоследствии упал на ее поверхность.Когда камень Ипатии был впервые найден, археологи подумали, что это обычное стекло, которое можно найти в океанических водах или в пустыне Сахара. И каково же было удивление, когда выяснилось, что он имеет внеземное происхождение, отметил сотрудник Университета Витватерсранда Марко Андреоли. Главный секрет камня Ипатии заключается в том, что он содержит уникальные для Солнечной системы элементы. Возможно, камень является фрагментом еще неизученного типа метеоритов или комет.