Камень Ипатии позволит раскрыть главный секрет Солнечной системы
Египетский осколок метеорита под названием камень Ипатии способен раскрыть тайны образования Солнечной системы и всей Вселенной. Дело в том, что в куске метеорита, обнаруженном в 1996 году в Египте, содержится большое количество минеральных соединений, отсутствующих в кометах и астероидах.
Ученые из Йоханнесбургского университета провели исследование, которое позволило установить, что камень Ипатии действительно является осколком метеорита. Однако, содержащиеся в его составе экзотические минеральные соединения могут указывать на то, что он образовался в эпоху, когда еще не существовало Солнца и нашей планетной системы. Древний объект мог быть захвачен гравитацией Земли, из-за чего впоследствии упал на ее поверхность.
Когда камень Ипатии был впервые найден, археологи подумали, что это обычное стекло, которое можно найти в океанических водах или в пустыне Сахара. И каково же было удивление, когда выяснилось, что он имеет внеземное происхождение, отметил сотрудник Университета Витватерсранда Марко Андреоли. Главный секрет камня Ипатии заключается в том, что он содержит уникальные для Солнечной системы элементы. Возможно, камень является фрагментом еще неизученного типа метеоритов или комет.
Ученые из Йоханнесбургского университета провели исследование, которое позволило установить, что камень Ипатии действительно является осколком метеорита. Однако, содержащиеся в его составе экзотические минеральные соединения могут указывать на то, что он образовался в эпоху, когда еще не существовало Солнца и нашей планетной системы. Древний объект мог быть захвачен гравитацией Земли, из-за чего впоследствии упал на ее поверхность.
Когда камень Ипатии был впервые найден, археологи подумали, что это обычное стекло, которое можно найти в океанических водах или в пустыне Сахара. И каково же было удивление, когда выяснилось, что он имеет внеземное происхождение, отметил сотрудник Университета Витватерсранда Марко Андреоли. Главный секрет камня Ипатии заключается в том, что он содержит уникальные для Солнечной системы элементы. Возможно, камень является фрагментом еще неизученного типа метеоритов или комет.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:56