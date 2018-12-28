Рита Дакота пострадала в ДТП из-за рассеянности таксиста

Российская певица рассказала в личном блоге Instagram Ксении Бородиной о своем дорожно-транспортном приключении. Рита Дакота решила подключится к обсуждению темы, поднятой телеведущей, где она описывает "внимательное" отношение водителей такси, а также их поведение на дороге. Знаменитость с раздражением пишет о том, что в последнее время участились жалобы на таксистов, садящихся за руль в нетрезвом состоянии, и отвлекающихся от управления автомобилем из-за просмотров клипов и фильмов.Рита Дакота поддержала подругу и написала, что не только была свидетельницей невнимательности водителя такси, но и пострадала в аварии. Исполнительница отметила, что ей очень повезло, так как она отделалась ушибом руки.Подписчики согласились со звездами и начали вспоминать похожие случаи из своей жизни, отметив, что таким халатным и невнимательным людям не место за рулем автомобиля, а также им нельзя доверять жизни пассажиров.