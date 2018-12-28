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Рита Дакота пострадала в ДТП из-за рассеянности таксиста

Выпускница "Фабрики звезд-7" Рита Дакота недавно пострадала в ДТП из-за рассеянности таксиста. Представительница российского шоу-бизнеса призналась поклонникам в Instagram, что после аварии она ушибла руку.

Рита Дакота пострадала в ДТП из-за рассеянности таксиста

Российская певица рассказала в личном блоге Instagram Ксении Бородиной о своем дорожно-транспортном приключении. Рита Дакота решила подключится к обсуждению темы, поднятой телеведущей, где она описывает "внимательное" отношение водителей такси, а также их поведение на дороге. Знаменитость с раздражением пишет о том, что в последнее время участились жалобы на таксистов, садящихся за руль в нетрезвом состоянии, и отвлекающихся от управления автомобилем из-за просмотров клипов и фильмов.

Рита Дакота поддержала подругу и написала, что не только была свидетельницей невнимательности водителя такси, но и пострадала в аварии. Исполнительница отметила, что ей очень повезло, так как она отделалась ушибом руки.

Подписчики согласились со звездами и начали вспоминать похожие случаи из своей жизни, отметив, что таким халатным и невнимательным людям не место за рулем автомобиля, а также им нельзя доверять жизни пассажиров.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:30

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