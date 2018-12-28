В начале 2019 года жители Москвы смогут увидеть звездопад и кровавую Луну





Информацию выложили на страницах сайта столичного мэра. Пиковые значения данных уникальных событий знаменуются следующими датами: 4 января, а также 21 января. Речт в первую очередь идёт о метеорном потоке Квадрантиды. В 2019 году он будет одним из самых зрелищных, а также ярких. В данном случае можно зафиксировать до 120 падающих небесных тел за час. В случае благоприятных погодных условий метеориты будут видны без специального оборудования. Только облачная погода помешает людям увидеть звездопад.Полное лунное затмение должно пройти после новогодних праздников. В данном случае для наблюдений понадобятся бинокли, а также телескопы. Есть вероятность, что эту картину можно увидеть даже без специальных средств наблюдения. Данное затмение должно начаться в 06:34. А закончится оно в 09:51.