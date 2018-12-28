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Ученые перечислили три признака высокого уровня интеллекта

Ученым удалось определить, какие три признака указывают на высокий уровень интеллекта человека. К таковым исследователи отнесли способность предсказывать поведение и желания собеседников, а также самомотивацию.
Ученые перечислили три признака высокого уровня интеллекта

По словам Джона Майера, во время беседы с кем-либо человек всегда сосредотачивает внимание на лице говорящего, пытается оценить его настроение и изучает язык тела. Это позволяет понять, чего ждать от него в будущем, как он поступит через несколько минут. За небольшой промежуток времени высокоинтеллектуальный человек прокручивает в голове множество сценариев возможного развития событий, пытаясь предсказать будущее.

Особенно это полезно во время беседы с руководителем, ведь тогда человек начинает принимать решения, которые непосредственным образом будут влиять на его карьеру. В целом, когда человек начинает обрабатывать объем информации о себе и окружающих его людях, ему становится легче осмыслить собственную личность. Он начинает более тщательно подбирать работу и круг лиц, с которыми ему хотелось бы провести время. Важную роль в развитии интеллекта играют способность к личной мотивации и предугадывание желаний других людей.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:03

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