Ученые перечислили три признака высокого уровня интеллекта





По словам Джона Майера, во время беседы с кем-либо человек всегда сосредотачивает внимание на лице говорящего, пытается оценить его настроение и изучает язык тела. Это позволяет понять, чего ждать от него в будущем, как он поступит через несколько минут. За небольшой промежуток времени высокоинтеллектуальный человек прокручивает в голове множество сценариев возможного развития событий, пытаясь предсказать будущее.Особенно это полезно во время беседы с руководителем, ведь тогда человек начинает принимать решения, которые непосредственным образом будут влиять на его карьеру. В целом, когда человек начинает обрабатывать объем информации о себе и окружающих его людях, ему становится легче осмыслить собственную личность. Он начинает более тщательно подбирать работу и круг лиц, с которыми ему хотелось бы провести время. Важную роль в развитии интеллекта играют способность к личной мотивации и предугадывание желаний других людей.