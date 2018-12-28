Российские знаменитости озвучили свои гонорары на Новый год





Сергей Шнуров запросил 150 000 – 250 000 евро. Немного меньше обойдётся организаторам концерты Филиппа Киркоров. Своё творчество на новогодние праздники он оценил в 100 000 евро. Ещё меньшую сумму назвали Светлана Лобода, группа «Би-2», Николай Басков, рэпер Баста. Они свои выступления оценили в 50 000 – 70 000 евро.Арбенина, Лазарев, Билан в Новый год хотят заработать 25 000 – 30 000 евро. А вот репер Feduk за своё новогоднее выступление просит 15 000 евро.