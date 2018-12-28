Российские знаменитости озвучили свои гонорары на Новый год
Российские знаменитости озвучили гонорары, за которые они согласны выступать на новогодние праздники. Например, начальная стоимость выступления Аллы Пугачёвой на Новый год составляет 350 000 евро.
Сергей Шнуров запросил 150 000 – 250 000 евро. Немного меньше обойдётся организаторам концерты Филиппа Киркоров. Своё творчество на новогодние праздники он оценил в 100 000 евро. Ещё меньшую сумму назвали Светлана Лобода, группа «Би-2», Николай Басков, рэпер Баста. Они свои выступления оценили в 50 000 – 70 000 евро.
Арбенина, Лазарев, Билан в Новый год хотят заработать 25 000 – 30 000 евро. А вот репер Feduk за своё новогоднее выступление просит 15 000 евро.
Сергей Шнуров запросил 150 000 – 250 000 евро. Немного меньше обойдётся организаторам концерты Филиппа Киркоров. Своё творчество на новогодние праздники он оценил в 100 000 евро. Ещё меньшую сумму назвали Светлана Лобода, группа «Би-2», Николай Басков, рэпер Баста. Они свои выступления оценили в 50 000 – 70 000 евро.
Арбенина, Лазарев, Билан в Новый год хотят заработать 25 000 – 30 000 евро. А вот репер Feduk за своё новогоднее выступление просит 15 000 евро.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:00