Наталья Медведева поделилась впечатлениями о съемках «Золушки»

Роль Золушки досталась бывшей участнице Comedy Woman Наталье Медведевой, а принца – певцу Сергею Лазареву. Злую мачеху сыграла юмористка Елена Степаненко. Николаю Баскову, который когда то уже был сказочным принцем из этого произведения, отвели в картине отдельную партию «золотого голоса».Рассказывая о работе над новой «Золушкой», Наталья Медведева отметила, что игра Елены Степаненко была впечатляющей. Юмористка настолько вошла в роль, что экранная падчерица всерьез ее боялась. Молодой артистке казалось, что именитая коллега может наложить на нее проклятие прямо во время съемочного процесса.Однако, невзирая на страхи, Наталья Медведева отметила, что на съемочной площадке царила атмосфера волшебства и праздника. Николай Басков, как обычно, веселил весь творческий коллектив, разъезжая на гидроскутере по киностудии.