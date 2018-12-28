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Наталья Медведева поделилась впечатлениями о съемках «Золушки»

В преддверии Нового года зрители увидят новую экранизацию сказки Шарля Перро «Золушка». Проект представлен в жанре мюзикла. В нем приняли участие Сергей Лазарев, Елена Степаненко, Николай Басков и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Наталья Медведева, исполнившая роль главной героини, поделилась впечатлениями о съемочном процессе.


Наталья Медведева поделилась впечатлениями о съемках «Золушки»

Роль Золушки досталась бывшей участнице Comedy Woman Наталье Медведевой, а принца – певцу Сергею Лазареву. Злую мачеху сыграла юмористка Елена Степаненко. Николаю Баскову, который когда то уже был сказочным принцем из этого произведения, отвели в картине отдельную партию «золотого голоса».

Рассказывая о работе над новой «Золушкой», Наталья Медведева отметила, что игра Елены Степаненко была впечатляющей. Юмористка настолько вошла в роль, что экранная падчерица всерьез ее боялась. Молодой артистке казалось, что именитая коллега может наложить на нее проклятие прямо во время съемочного процесса.

Наталья Медведева поделилась впечатлениями о съемках «Золушки»

Однако, невзирая на страхи, Наталья Медведева отметила, что на съемочной площадке царила атмосфера волшебства и праздника. Николай Басков, как обычно, веселил весь творческий коллектив, разъезжая на гидроскутере по киностудии.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:52

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