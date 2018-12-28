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Наталья Сергунина: календарь выставок-2019 для участников «Сделано в Москве» определило онлайн-голосование

Действующие на территории российской столицы предприятия занимаются поставками за рубеж более пяти тысяч товаров из разных категорий. Местные власти активно поддерживают экспортеров, компенсируя им затраты на участие в отраслевых выставках за рубежом. По словам заммэра Натальи Сергуниной, список выставочных мероприятий на будущий год составили сами столичные бизнесмены. Об этом пишет портал Москва 24.

Как уточнила чиновница, в первый раз для составления календаря выставок было применено онлайн-голосование. В списке сейчас значится 25 мероприятий, которые пройдут на территории Старого света, Азии и Латинской Америки.
Наталья Сергунина: календарь выставок-2019 для участников «Сделано в Москве» определило онлайн-голосование

Московские власти способствуют участию предпринимателей из мегаполиса в иностранных выставках под эгидой программы «Сделано в Москве». Ее запуск был осуществлен два года назад, и с того времени она стала весьма популярна среди бизнеса. По словам Натальи Сергуниной, в программу накопительным итогом с момента ее запуска вошли более четырех сотен участников. Ими заключено более четырехсот контрактов, и примерно столько же на сей момент находятся на этапе проработки и подписания.

Отметим, что с помощью программы «Сделано в Москве» власти мегаполиса помогают предпринимателям проводить встречи с потенциальными инвесторами из-за рубежа. С момента запуска программы состоялось свыше 8500 таких мероприятий.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 00:10

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