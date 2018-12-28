Наталья Сергунина: календарь выставок-2019 для участников «Сделано в Москве» определило онлайн-голосование





Как уточнила чиновница, в первый раз для составления календаря выставок было применено онлайн-голосование. В списке сейчас значится 25 мероприятий, которые пройдут на территории Старого света, Азии и Латинской Америки.Московские власти способствуют участию предпринимателей из мегаполиса в иностранных выставках под эгидой программы «Сделано в Москве». Ее запуск был осуществлен два года назад, и с того времени она стала весьма популярна среди бизнеса. По словам Натальи Сергуниной, в программу накопительным итогом с момента ее запуска вошли более четырех сотен участников. Ими заключено более четырехсот контрактов, и примерно столько же на сей момент находятся на этапе проработки и подписания.Отметим, что с помощью программы «Сделано в Москве» власти мегаполиса помогают предпринимателям проводить встречи с потенциальными инвесторами из-за рубежа. С момента запуска программы состоялось свыше 8500 таких мероприятий.