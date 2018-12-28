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Анфиса Чехова до сих пор спит с 6-летним сыном в одной кровати

Телеведущая Анфиса Чехова разместила в социальной сети Instagram пост, в котором поделилась с интернет-аудиторией неизвестными фактами о себе и о своей жизни. Наибольшее удивление у фолловеров вызвало признание любимицы о том, что она до сих пор спит с 6-летним сыном Соломоном в одной кровати.


Анфиса Чехова до сих пор спит с 6-летним сыном в одной кровати

Сведения, которые раскрыла Анфиса Чехова, носили самый разнообразный характер.

Знаменитость отметила, что не любит кошек и в некоторых случаях даже брезгливо к ним относится, не приемлет скуку, не переносит ситуации, вызывающие всплеск адреналина, не умеет принимать решения по маловажным вопросам. Кроме того, ей не нравятся спа-процедуры, популярные в последнее время среди многих представительниц прекрасного пола.

Предпочтения Анфисы Чеховой также были весьма разносторонними. В беседе она любит глубокие и личные темы, самым любимым фруктом называет манго, ей присуще умение распознавать натуру незнакомых людей по их внешности и поведению, а сарказм – «второе имя» звезды телеэкрана.

Анфиса Чехова до сих пор спит с 6-летним сыном в одной кровати

Немалое удивление поклонников светской львицы вызвало ее признание о том, что она до сих пор спит с 6-летним сыном Соломоном в одной кровати. Чтобы пресечь нападки «идеальных матерей», Анфиса Чехова написала, что она сама чувствует своего сына, а не следует советам посторонних людей. По словам артистки, сейчас ей так спокойнее, уютнее и удобнее, но как только у нее и у ребенка появится обоюдное желание, мама и сын «разъедутся по разным кроватям».



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:39

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