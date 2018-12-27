Наталья Сергунина рассказала о фестивале «Путешествие в Рождество»
Вплоть до 13 января в российской столице будут проходить многочисленные мероприятия под эгидой фестиваля «Путешествие в Рождество». Как напомнила вице-мэр Наталья Сергунина, следующий год объявлен в РФ Годом театра. В связи с этим, нынешний фестиваль организован под знаком Театра. В частности, жители и гости мегаполиса увидят в его рамках постановки знаменитых российских театров из разных городов и регионов нашей страны. Всего же в программу включено более 1500 различных спектаклей, концертов и театральных постановок. Организаторы подготовили свыше 8000 мастер-классов. Они будут интересными для всех. К примеру, гости фестиваля смогу попробовать свои силы в живописи или создании новогодних презентов. Этими сведениями поделился сайт Москва 24.
Мероприятия под эгидой фестиваля организуются на 78 площадках. Большая часть из них (порядка двух третей) открыта в округах, что чиновница поддерживает. Она подчеркнула, что это важно, когда у горожан есть возможность посещать крупные мероприятия по месту жительства, а не выезжать ради этого в центр.
Мероприятия под эгидой фестиваля организуются на 78 площадках. Большая часть из них (порядка двух третей) открыта в округах, что чиновница поддерживает. Она подчеркнула, что это важно, когда у горожан есть возможность посещать крупные мероприятия по месту жительства, а не выезжать ради этого в центр.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 22:00