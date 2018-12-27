Наталья Сергунина рассказала о фестивале «Путешествие в Рождество»





Мероприятия под эгидой фестиваля организуются на 78 площадках. Большая часть из них (порядка двух третей) открыта в округах, что чиновница поддерживает. Она подчеркнула, что это важно, когда у горожан есть возможность посещать крупные мероприятия по месту жительства, а не выезжать ради этого в центр.