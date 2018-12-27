ГК «Инград» закончила строительство дороги в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах





Благодаря новой 4-полосной дороге в ГК «Инград» смогли немного разгрузить улицу Колпакова в «Новом Медведково». Жители введенного в эксплуатацию квартала получат возможность быстрее выезжать на работу и возращаться вечером. Протяжность объекта достигла отметки в 0,5 километра. Строители отдельно выделили на нем участок, предназначенный для велосипедистов. Все работы выполнили в рекордно короткие сроки. Весь процесс от начала проекта и до его сдачи занял 4 месяца.Реализация программы осуществлялась ГК «Инград» в рамках рассмотренной стратегии, предусматривающую комфортные условиях для жизни «Новом Медведково». Авторы программы планировали создать коммерческую и социальную инфраструктуру. Раньше девелопер открыл детский сад и лингвистическую гимназию. Летом этого года на улицах установили светофоры и выделили парковочные места. Жилой квартал расположен недалеко от Пироговского лесопарка в 6-ти километрах от МКАДа.