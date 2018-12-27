ГК «Инград» вручила обманутым дольщикам ключи от новых квартир в ЖК «Гусарская баллада»





В Подмосковье организовали торжественное мероприятие по вручению ключей от квартир участникам долевого строительства «Гусарской баллады». Достройку зданий осуществляла «Инград». Корпус под номером 24 рассчитан на 246 апартаментов. Совсем скоро все владельцы жилья смогут осуществить переезд. Специалисты передали дополнительно ключи от жилплощадей в домах 17 и 25 в рамках заключенных соглашений, предусматривающих реализацию инвестиционной программы.В Московской области ГК «Инград» стала одним из первых застройщиков, использовавших процедуру, связанную с передачей объектов. На сегодняшний день осуществляется реализация более 15 различных программ в регионе. В декабре прошлого года завершился процесс по объединению активов «Концерна «РОССИУМ», контролирующего деятельность организации.