Группа компаний «Инград» вводит в эксплуатацию жилые корпусы в Мытищах





Общая площадь 17-этажных корпусов от «Инград» достигает отметки в 39 тысяч квадратных метров. Несколько отдельных домов рассчитаны на более 500 квартир. Специалисты компании построили жилые здания по технологии с использованием кирпичной отделки на всех фасадах. Все здания квартала «Новое Медведково» выполнены в одном архитектурном стиле. Авторы проекта вводят в эксплуатацию одно-, двух- и трехкомнатные апартаменты. На сегодняшний день вся жилплощадь распродана.Самыми востребованными квартирами от «Инград» стали студии и квартиры с отделкой. Большое количество клиентов приобрело имущество благодаря ипотеке. Постройку нескольких корпусов закончили в оговариваемые сроки. Сейчас руководители проекта готовят документы для передачи жилья дольщикам. Группа компаний занимается реализацией более 15 программ на территории Московской области.