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Группа компаний «Инград» вводит в эксплуатацию жилые корпусы в Мытищах

Группа компаний под названием «Инград» в установленные сроки закончила постройку жилых корпусов в квартале «Новое Медведково». В скором времени начнут вводить в эксплуатацию возведенные дома на территории города Мытищи.
Группа компаний «Инград» вводит в эксплуатацию жилые корпусы в Мытищах

Общая площадь 17-этажных корпусов от «Инград» достигает отметки в 39 тысяч квадратных метров. Несколько отдельных домов рассчитаны на более 500 квартир. Специалисты компании построили жилые здания по технологии с использованием кирпичной отделки на всех фасадах. Все здания квартала «Новое Медведково» выполнены в одном архитектурном стиле. Авторы проекта вводят в эксплуатацию одно-, двух- и трехкомнатные апартаменты. На сегодняшний день вся жилплощадь распродана.

Самыми востребованными квартирами от «Инград» стали студии и квартиры с отделкой. Большое количество клиентов приобрело имущество благодаря ипотеке. Постройку нескольких корпусов закончили в оговариваемые сроки. Сейчас руководители проекта готовят документы для передачи жилья дольщикам. Группа компаний занимается реализацией более 15 программ на территории Московской области.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 21:39

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