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В России продают Mercedes-Benz со спутниковой охранной системой

В России начали продавать авто Mercedes-Benz, укомплектованные на заводе современной спутниковой охранной системой. Новая система пользуется инфраструктурой «Цезарь Сателлит» отечественного оператора безопасности.

В России продают Mercedes-Benz со спутниковой охранной системой


Она включает 3 взаимосвязанных специальных центра безопасности, сорок региональных офисов, в которых работает 1,8 тыс. сотрудников, а также свыше 5000 групп реагирования Mercedes-Benz вместе с ее партнёрами. Для владельцев авто, получивших новую охранную систему, предлагается круглосуточный эффективный мониторинг состояния транспортного средства в вопросе несанкционированных проникновений. При необходимости сигнал будет передан в правоохранительные органы. Система осуществляет контроль несанкционированного возможного доступа под капот авто, а также включения зажигания. При этом обеспечивается определение факта возможной буксировки авто, укатывания либо увоза его на эвакуаторе.

Также обеспечивается контроль срабатывания имеющейся штатной автомобильной сигнализации. Максимальная защита авто обеспечивается системой двойной авторизации владельцев и кнопкой тревоги в метке-транспондере. Спутниковую охранную систему наделили функцией защиты от глушения сигнала GSM и от копирования оригиналов автомобильных ключей. Автономным поисковым блоком обеспечивается обнаружение авто во время угона и возвращение его владельцу. Батарея функционирует до двух лет.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:26

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