Виктор Рыбин рассказал о самом забавном праздновании Нового года в своей жизни

По словам солиста группы «Дюна», семейная праздничная традиция заключается в том, что на протяжении уже более двух десятилетий он с женой Натальей Сенчуковой ходит в один и тот же корейский ресторан, где они обязательно заказывают острого осьминога.По поводу встречи 2019 года Виктор Рыбин рассказал, что собирается провести праздник с друзьями. Скорее всего, он будет трезв, но будет кушать и веселиться по полной.Также исполнитель поделился воспоминаниями о самой необычной новогодней ночи в его биографии. Это произошло в конце 70-х годов, когда в Москве стояли лютые морозы. Виктор Рыбин отмечал праздник с друзьями. Когда компания двинулась к месту празднования, оказалось, что девушки пришли в капроновых колготках. Поэтому по пути следования друзья забегали в подъезды, чтобы их легкомысленные подруги погрелись. В конце концов они устали бегать. В одном из подъездов вся компания выпила шампанское и вино и осталась там дожидаться наступления утра.