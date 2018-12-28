Виктор Рыбин рассказал о самом забавном праздновании Нового года в своей жизни
Певец Виктор Рыбин поделился с интернет-аудиторией информацией о семейных новогодних традициях. Кроме того, он рассказал, как будет отмечать грядущий праздник, а также вспомнил о самой забавной встрече Нового года, случившейся в его жизни.
По словам солиста группы «Дюна», семейная праздничная традиция заключается в том, что на протяжении уже более двух десятилетий он с женой Натальей Сенчуковой ходит в один и тот же корейский ресторан, где они обязательно заказывают острого осьминога.
По поводу встречи 2019 года Виктор Рыбин рассказал, что собирается провести праздник с друзьями. Скорее всего, он будет трезв, но будет кушать и веселиться по полной.
Также исполнитель поделился воспоминаниями о самой необычной новогодней ночи в его биографии. Это произошло в конце 70-х годов, когда в Москве стояли лютые морозы. Виктор Рыбин отмечал праздник с друзьями. Когда компания двинулась к месту празднования, оказалось, что девушки пришли в капроновых колготках. Поэтому по пути следования друзья забегали в подъезды, чтобы их легкомысленные подруги погрелись. В конце концов они устали бегать. В одном из подъездов вся компания выпила шампанское и вино и осталась там дожидаться наступления утра.
По словам солиста группы «Дюна», семейная праздничная традиция заключается в том, что на протяжении уже более двух десятилетий он с женой Натальей Сенчуковой ходит в один и тот же корейский ресторан, где они обязательно заказывают острого осьминога.
По поводу встречи 2019 года Виктор Рыбин рассказал, что собирается провести праздник с друзьями. Скорее всего, он будет трезв, но будет кушать и веселиться по полной.
Также исполнитель поделился воспоминаниями о самой необычной новогодней ночи в его биографии. Это произошло в конце 70-х годов, когда в Москве стояли лютые морозы. Виктор Рыбин отмечал праздник с друзьями. Когда компания двинулась к месту празднования, оказалось, что девушки пришли в капроновых колготках. Поэтому по пути следования друзья забегали в подъезды, чтобы их легкомысленные подруги погрелись. В конце концов они устали бегать. В одном из подъездов вся компания выпила шампанское и вино и осталась там дожидаться наступления утра.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:05