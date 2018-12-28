Обычная глина – эффективное средство против набора веса
Австралийские ученые доказали, что обычная глина является эффективным средством против набора веса. Оказывается, она способна впитывать жиры.
Представители из Университета Южной Австралии смогли доказать, что частицы глины впитывают жиры, которые находятся в еде. Благодаря этому последние выходят из организма, а не остаются на стенках кишечника. По результатам исследования ученые установили, что в органах пищеварения частицы глины работают, как магнит. Они притягивают и впитывают жир, тем самым не давая ему оставаться в организме. С помощью глины жир проходит по кишечнику и покидает его естественным путем.
Эксперименты были проведены на лабораторных крысах, которых кормили калорийной пищей и при этом добавляли микрокапсулы глины. Животных поделили на несколько групп и давали одним частицы натуральной глины, другим - синтетической, а третьим - таблетки для сжигания жира. Спустя две недели результаты показали, что крысы, употребляющие натуральный продукт, и особи, которых кормили препаратами, сбросили вес. Эксперты задумались над тем, что глина может стать недорогим, но при этом достаточно эффектным препаратом против лишнего веса.
Представители из Университета Южной Австралии смогли доказать, что частицы глины впитывают жиры, которые находятся в еде. Благодаря этому последние выходят из организма, а не остаются на стенках кишечника. По результатам исследования ученые установили, что в органах пищеварения частицы глины работают, как магнит. Они притягивают и впитывают жир, тем самым не давая ему оставаться в организме. С помощью глины жир проходит по кишечнику и покидает его естественным путем.
Эксперименты были проведены на лабораторных крысах, которых кормили калорийной пищей и при этом добавляли микрокапсулы глины. Животных поделили на несколько групп и давали одним частицы натуральной глины, другим - синтетической, а третьим - таблетки для сжигания жира. Спустя две недели результаты показали, что крысы, употребляющие натуральный продукт, и особи, которых кормили препаратами, сбросили вес. Эксперты задумались над тем, что глина может стать недорогим, но при этом достаточно эффектным препаратом против лишнего веса.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:15