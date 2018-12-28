Обычная глина – эффективное средство против набора веса





Представители из Университета Южной Австралии смогли доказать, что частицы глины впитывают жиры, которые находятся в еде. Благодаря этому последние выходят из организма, а не остаются на стенках кишечника. По результатам исследования ученые установили, что в органах пищеварения частицы глины работают, как магнит. Они притягивают и впитывают жир, тем самым не давая ему оставаться в организме. С помощью глины жир проходит по кишечнику и покидает его естественным путем.Эксперименты были проведены на лабораторных крысах, которых кормили калорийной пищей и при этом добавляли микрокапсулы глины. Животных поделили на несколько групп и давали одним частицы натуральной глины, другим - синтетической, а третьим - таблетки для сжигания жира. Спустя две недели результаты показали, что крысы, употребляющие натуральный продукт, и особи, которых кормили препаратами, сбросили вес. Эксперты задумались над тем, что глина может стать недорогим, но при этом достаточно эффектным препаратом против лишнего веса.