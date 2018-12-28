В России появится полноразмерный вседорожный кроссовер Subaru Ascent





Авто оснащается горизонтально-оппозитным 2.4-литровым турбомотором на 272 «лошадки». В качестве основы транспортного средства взяли удлиненную, усиленную модульную архитектуру SGP. Subaru Ascent получил пятиметровый кузов. Благодаря этому в авто обустроили 3 ряда кресел. Самую большую версию кроссовера Subaru наделили современной электроникой, включая опциональную систему X-Mode, а также Active Torque Vectoring, которые помогают во время вождения по бездорожью и извилистым трассам. Транспортное средство в стандартной сборке получило семь эйрбэгов, климатическую установку на 3 зоны и многое другое.Согласно предположениям, кроссовер в России станет заменой версии Subaru Tribeca. Авто является конкурентом для внедорожных версий Toyota Highlander, а также Volkswagen Teramont. В настоящее время в государстве ряд японского бренда представил кроссовер Forester, универсал Outback, паркетник XV, седан Legacy, спорткар WRX STI.