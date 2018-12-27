АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 78.52 USD 68.89
Курс валют на 27.12.2018

Максим Галкин опубликовал в Instagram фото в неожиданном образе

Известный юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в социальной сети Instagram новую фотографию, на которой запечатлен в неожиданном образе. В комментарии к снимку он признался, что не любит фотосессии, но в силу своей публичности ему приходится периодически в них участвовать.


Максим Галкин опубликовал в Instagram фото в неожиданном образе

На фото Максим Галкин запечатлен в кожаной куртке, ее воротником он специально закрывает нижнюю часть своего лица. Взгляд шоумена выражает напряжение и тревогу. По словам артиста, именно такое внутренне состояние сопровождает его на любых фотосъемках.

Из комментария к снимку интернет-аудитория узнала, что, оказывается, Максим Галкин вовсе не любит фотосессии, однако ему приходится хотя бы раз в три года это делать. Он подчеркнул, что немногие фотографы смогли заслужить его доверие. Одним из таких профессионалов является Владимир Широков. Именно он и стал автором нового снимка артиста.

Поклонникам новый образ кумира пришелся по душе. Одни отметили, что он «красивый» и «брутальный». Другие увидели схожесть Максима Галкина с агентом 007 Джемсом Бондом и великим актером Алексеем Баталовым.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 20:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Орбакайте впервые сводила дочь в Большой
Максим Галкин опубликовал в Instagram фото в
Мачеха Линдси Лохан арестована за агрессию в
Эмили Ратаковски показала в Instagram пикантные
Агния Дитковските трогательно поздравила брата
Олег Газманов опубликовал в Instagram зимнее
Роскомнадзор анонсировал рейтинг самых популярных
Экс-участница «Дома-2» Инесса Шевчук похвастала
Актриса Анастасия Макеева рассказала в Instagram
Елена Проклова рассказала о пророчестве Ванги для
Поклонники осудили Настасью Самбурскую за
Дмитрий Маликов показал в Instagram ролик с
«Дом-2»: Арсэн Одзелашвили станцевал с Пинчук и
Роспотребнадзор: Дед Мороз может оказаться
В США грабитель, просидевший четыре часа на
Медовый месяц Иосифа Оганесян и Александры Черно
Глафира Тарханова опровергла слухи о своей пятой
Кредитную карту Марины Африкантовой «съел»
Хейтеры раскритиковали певицу Глюкозу в
Настя Задорожная обнародовала в Instagram фото в
Motorola P40 не имеет выреза для камеры на дисплее
Алексей Купин и Майя Донцова распишутся в ЗАГСе,
Владу Кадони напомнили, как его унижали на
Надежда Ангарская рассказала об отношениях с
Cadillac в России выпускает юбилейную спецверсию
Эксперты назвали черты личности, помогающие
Автобренд бренд Toyota представил спортивную
Рождественская речь королевы Великобритании
Ксения Собчак посетила семейный ужин в компании
Ученые рассказали о способах справиться с
Просмотреть все новости