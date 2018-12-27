Максим Галкин опубликовал в Instagram фото в неожиданном образе

На фото Максим Галкин запечатлен в кожаной куртке, ее воротником он специально закрывает нижнюю часть своего лица. Взгляд шоумена выражает напряжение и тревогу. По словам артиста, именно такое внутренне состояние сопровождает его на любых фотосъемках.Из комментария к снимку интернет-аудитория узнала, что, оказывается, Максим Галкин вовсе не любит фотосессии, однако ему приходится хотя бы раз в три года это делать. Он подчеркнул, что немногие фотографы смогли заслужить его доверие. Одним из таких профессионалов является Владимир Широков. Именно он и стал автором нового снимка артиста.Поклонникам новый образ кумира пришелся по душе. Одни отметили, что он «красивый» и «брутальный». Другие увидели схожесть Максима Галкина с агентом 007 Джемсом Бондом и великим актером Алексеем Баталовым.