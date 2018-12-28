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Посещение кино, музеев и театров снижает риск развития депрессии

Ученые считают, что риск развития депрессии можно снизить во время ежемесячных походов в кино, музеи и театры. Информацией поделилось зарубежное издание British Journal of Psychiatry.
Посещение кино, музеев и театров снижает риск развития депрессии

Ученые из Университетского колледжа Лондона за основу своих исследований взяли лонгитьюдное обследование местных жителей. Данные экспертам предоставили сотрудники English Longitudinal Study of Ageing, которые проводили изучение одних и тех же добровольцев десять лет. Представители университета сделали анализ собранных у двух тысяч человек данных. Особое внимание они обратили на представителей обоих полов, которым исполнилось больше 50 лет.

Эксперты выяснили, что даже редкие посещение «культурных мест» значительно снижает возможность развития у человека депрессии. Риск проявления заболевания падает на 32%, а при ежемесячном повторе таких прогулок на 48%. Психологи считают, что причиной подобного эффекта выступает ряд факторов: встреча с друзьями, появление новых знакомств, положительные переживания.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 07:00

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