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Кроссовер Hyundai Santa Fe 2019 оснащается сканером отпечатков пальцев

Кроссовер версии Hyundai Santa Fe 2019 оснастят сканером отпечатков пальцев, который позволит разблокировать замки на дверях авто, а также запускать двигатель. Авто начнут продавать в будущем году.

Кроссовер Hyundai Santa Fe 2019 оснащается сканером отпечатков пальцев


Благодаря новой возможности, автомобилисты смогут с лёгкостью открывать двери, а также осуществлять запуск силового агрегата машины. После получения отпечатка пальца и сравнения данных о водителе, система кроссовера автоматически осуществит регулировку водительских сидений и боковых зеркал согласно сохранившимся предпочтениям. Руководство Hyundai обещает развивать данную технологию также в дальнейшем. По заявлению южнокорейской компании, сканер позволит обеспечить хорошую безопасность благодаря специальному емкостному механизму.

Такого рода система способна обнаружить отличия степени электричества на различных участках мочек пальцев. Вследствие этого грабители не смогут взломать двери транспортного средства. Такие сканеры введут сначала в небольшом количестве, однако в дальнейшем Hyundai собирается расширить численность данных устройств.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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