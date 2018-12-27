АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые громкие свадьбы звезд в 2018 году
EUR 78.52 USD 68.89
Курс валют на 27.12.2018

Актриса Анастасия Макеева рассказала в Instagram о своей госпитализации

Сегодня популярная актриса Анастасия Макеева заставила своих почитателей изрядно поволноваться. В социальной сети Instagram она опубликовала сразу два поста. В первом она рассказала о плохом самочувствии, а во втором - разместила фотографию, сделанную в больничной палате, дав понять о ее госпитализации.


Актриса Анастасия Макеева рассказала в Instagram о своей госпитализации

Вначале Анастасия Макеева пожаловалась подписчикам на тревожные симптомы, которые ощущала почти сутки. По словам актрисы, она испытывала сильные болезненные ощущения в брюшной полости, у нее также болела голова, а все это сопровождалось тошнотой, рвотой и общей слабостью. В конце концов знаменитость едва не упала в обморок.

Подписчики сразу начали строить гипотезы о том, что произошло с их любимицей. По мнению одних, у нее случился приступ панкреатита, другие же предположили, что она беременна.

Актриса Анастасия Макеева рассказала в Instagram о своей госпитализации

Однако все поклонники порекомендовали Анастасии Макеевой обязательно сдать анализы и пройти УЗИ.

В итоге артистка все же обратилась за медицинской помощью. Судя по фотографии, размещенной в соцсети, сейчас она находится в больнице.

Интернет-аудитория пожелала Анастасии Макеевой поскорее поправиться, выразив надежду, что знаменитость будет праздновать Новый год в стенах родного дома.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 20:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Орбакайте впервые сводила дочь в Большой
Максим Галкин опубликовал в Instagram фото в
Мачеха Линдси Лохан арестована за агрессию в
Эмили Ратаковски показала в Instagram пикантные
Агния Дитковските трогательно поздравила брата
Олег Газманов опубликовал в Instagram зимнее
Роскомнадзор анонсировал рейтинг самых популярных
Экс-участница «Дома-2» Инесса Шевчук похвастала
Актриса Анастасия Макеева рассказала в Instagram
Елена Проклова рассказала о пророчестве Ванги для
Поклонники осудили Настасью Самбурскую за
Дмитрий Маликов показал в Instagram ролик с
«Дом-2»: Арсэн Одзелашвили станцевал с Пинчук и
Роспотребнадзор: Дед Мороз может оказаться
В США грабитель, просидевший четыре часа на
Медовый месяц Иосифа Оганесян и Александры Черно
Глафира Тарханова опровергла слухи о своей пятой
Кредитную карту Марины Африкантовой «съел»
Хейтеры раскритиковали певицу Глюкозу в
Настя Задорожная обнародовала в Instagram фото в
Motorola P40 не имеет выреза для камеры на дисплее
Алексей Купин и Майя Донцова распишутся в ЗАГСе,
Владу Кадони напомнили, как его унижали на
Надежда Ангарская рассказала об отношениях с
Cadillac в России выпускает юбилейную спецверсию
Эксперты назвали черты личности, помогающие
Автобренд бренд Toyota представил спортивную
Рождественская речь королевы Великобритании
Ксения Собчак посетила семейный ужин в компании
Ученые рассказали о способах справиться с
Просмотреть все новости