Актриса Анастасия Макеева рассказала в Instagram о своей госпитализации

Вначале Анастасия Макеева пожаловалась подписчикам на тревожные симптомы, которые ощущала почти сутки. По словам актрисы, она испытывала сильные болезненные ощущения в брюшной полости, у нее также болела голова, а все это сопровождалось тошнотой, рвотой и общей слабостью. В конце концов знаменитость едва не упала в обморок.Подписчики сразу начали строить гипотезы о том, что произошло с их любимицей. По мнению одних, у нее случился приступ панкреатита, другие же предположили, что она беременна.Однако все поклонники порекомендовали Анастасии Макеевой обязательно сдать анализы и пройти УЗИ.В итоге артистка все же обратилась за медицинской помощью. Судя по фотографии, размещенной в соцсети, сейчас она находится в больнице.Интернет-аудитория пожелала Анастасии Макеевой поскорее поправиться, выразив надежду, что знаменитость будет праздновать Новый год в стенах родного дома.