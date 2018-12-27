Экс-участница «Дома-2» Инесса Шевчук похвастала новым автомобилем





Еще во времена реалити-шоу ходили слухи, что эта девушка работает в элитном эскорте, а в периметр пришла не для того, чтобы найти вторую половинку, а чтобы стать медийной персоной и повысить свой ценник. В Сети даже появлялись переписки, в которых Инесса подробно рассказывала мужчинам, какие услуги она предоставляет и за сколько.Хотела Шевчук этого или нет, но своей цели она добилась – стала популярной среди пользователей социальных сетей, а особенно среди представителей противоположного пола, после чего ушла за ворота.По сей день бывшую героиню телестройки обсуждают в контексте эскортницы. Популярная певица Айза Анохина даже упомянула о ней в одной из своих песен после того, как узнала, что у девушки были довольно тесные отношения с ее мужем.Сама же Инесса никак не комментирует эти слухи. Более того, можно предположить, что ей даже нравится, когда о ней говорят, пусть и не в самом положительном контексте. Она абсолютно не реагирует на гневные выпады злопыхателей и продолжает вести свой привычный образ жизни. А именно: хвастается новыми знакомствами, романами со знаменитыми персонами, а также дорогими подарками, которые она от них получает.Так, к примеру, несколько дней назад Шевчук показала фанатам свою новую машину. Теперь она ездит на Гелендвагене лимитированной серии, стоимость которого превышает 16 миллионов рублей. Кто именно ей сделал такой шикарный презент, девушка не сообщила, решив оставить имя своего очередного ухажера в секрете.