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Смартфон, планшет, умные часы - лучшие подарки на Новый год

Озвучен список лучших подарков на Новый год, среди которых первые места заняли смартфон, планшет и умные часы. Исследования провели представители сайта Mail.ru Hi-Tech.
Смартфон, планшет, умные часы - лучшие подарки на Новый год

Исследователи проанализировали проведенный опрос, в котором приняли участие десять тысяч россиян. По результатам ответов эксперты составили список того, что люди хотят получить и подарить в качестве новогоднего подарка. Лидирующую позицию, по-прежнему, занимают смартфоны. Мобильный телефон в качестве подарка обрадует 68%, а подарить его хотят только 24% На второе место списка попали ноутбуки, получить их на Новый год хотели бы 22% опрошенных. Тройку лидеров закрывают планшеты, в качестве презента их выбрало 10% лиц. Дальше в списки идут носимые гаджеты и игровые приставки.

Третья часть опрошенных планируют потрать на новогодние подарки не более 10 тысяч рублей. Раскошелиться на покупку новогоднего сюрприза и потратить более 40 тысяч готовы только 18% россиян. Исследователи отмечают, что среди потребительской аудитории вырос спрос на интернет-магазины.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 05:00

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