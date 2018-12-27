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Вернувшаяся на сцену МакSим рассказала, чем занималась на отдыхе

Известная отечественная певица МакSим недавно вернулась на сцену. На днях артистка дала откровенное интервью, в котором рассказала журналистам, что делала во время отдыха.

Вернувшаяся на сцену МакSим рассказала, чем занималась на отдыхе


Этим летом МакSим сообщила фанатам, что приняла решение сделать небольшой перерыв в карьере. Уже в октябре певица вернулась к работе и сразу начала снимать новый клип. По словам МакSим, во время отпуска она являлась просто матерью для своих 2-х дочерей: 9-летней Александры и 4-летней Марии. Артистка вместе с наследницами много путешествовала, останавливаясь в отелях, в которых были предусмотрены разные программы для детей, а также помогала дочкам с учебой. По словам звезды, Мария углубленно изучает английский язык, и поэтому девочке нужна ее поддержка, чтобы она могла справляться с дополнительными нагрузками.

Вернувшаяся на сцену МакSим рассказала, чем занималась на отдыхе


Знаменитость подчеркнула, что из-за плотного рабочего графика у нее не было возможности уделять детям достаточно внимания. Во время отпуска МакSим старалась наверстать упущенное. Певица сообщила, что сейчас готова радовать фанатов своими новыми композициями.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:00

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