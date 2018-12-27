Вернувшаяся на сцену МакSим рассказала, чем занималась на отдыхе
Известная отечественная певица МакSим недавно вернулась на сцену. На днях артистка дала откровенное интервью, в котором рассказала журналистам, что делала во время отдыха.
Этим летом МакSим сообщила фанатам, что приняла решение сделать небольшой перерыв в карьере. Уже в октябре певица вернулась к работе и сразу начала снимать новый клип. По словам МакSим, во время отпуска она являлась просто матерью для своих 2-х дочерей: 9-летней Александры и 4-летней Марии. Артистка вместе с наследницами много путешествовала, останавливаясь в отелях, в которых были предусмотрены разные программы для детей, а также помогала дочкам с учебой. По словам звезды, Мария углубленно изучает английский язык, и поэтому девочке нужна ее поддержка, чтобы она могла справляться с дополнительными нагрузками.
Знаменитость подчеркнула, что из-за плотного рабочего графика у нее не было возможности уделять детям достаточно внимания. Во время отпуска МакSим старалась наверстать упущенное. Певица сообщила, что сейчас готова радовать фанатов своими новыми композициями.
Этим летом МакSим сообщила фанатам, что приняла решение сделать небольшой перерыв в карьере. Уже в октябре певица вернулась к работе и сразу начала снимать новый клип. По словам МакSим, во время отпуска она являлась просто матерью для своих 2-х дочерей: 9-летней Александры и 4-летней Марии. Артистка вместе с наследницами много путешествовала, останавливаясь в отелях, в которых были предусмотрены разные программы для детей, а также помогала дочкам с учебой. По словам звезды, Мария углубленно изучает английский язык, и поэтому девочке нужна ее поддержка, чтобы она могла справляться с дополнительными нагрузками.
Знаменитость подчеркнула, что из-за плотного рабочего графика у нее не было возможности уделять детям достаточно внимания. Во время отпуска МакSим старалась наверстать упущенное. Певица сообщила, что сейчас готова радовать фанатов своими новыми композициями.