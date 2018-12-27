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«Дом-2»: Арсэн Одзелашвили станцевал с Пинчук и Устиненко эротический танец

Новенький участник реалити-шоу «Дом-2» Арсэн Одзелашвили приятно удивил своим танцем Ирину Пинчук и Алиану Устиненко (Гобозову).

На днях Арсэн опубликовал у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, на котором он продемонстрировал своим поклонникам, что лишний вес ничуть не мешает ему веселиться и даже энергично танцевать.

«Дом-2»: Арсэн Одзелашвили станцевал с Пинчук и Устиненко эротический танец

Под видеозаписью Одзелашвили оставил пост, в котором заявил, что уже давно слышал о том, что «пухляши прикольно танцуют», поэтому решил показать своим поклонникам, как несколько «танцующих пугляшей» умеют не только хорошо двигаться, но и делают это синхронно.

Нужно сказать, что видео новенького участника «Дома-2» очень понравилось интернет-пользователям. За несколько дней его посмотрело чуть больше 30 тысяч раз, а под самим роликом фолловеры оставили огромное количество приятных комментариев.

«Круто! Неожиданно даже как-то..Арсэн, ты большой молодец, что умеешь не только признавать то, что у тебя не идеальные формы, но и наслаждаться этим!» - пишут в Сети.


«Дом-2»: Арсэн Одзелашвили станцевал с Пинчук и Устиненко эротический танец

Впрочем, не обошлось и без недоброжелателей, которые поспешили указать Одзелашвили на его большой живот. По словам злопыхателей, им «невыносимо противно» было наблюдать за тем, как его «брюхо» постоянно подпрыгивало вверх.

К слову, в своей подписи к ролику Арсэн отметил, что Ирина Пинчук уже «встала на путь истинный».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:46

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