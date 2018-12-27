«Дом-2»: Арсэн Одзелашвили станцевал с Пинчук и Устиненко эротический танец

«Круто! Неожиданно даже как-то..Арсэн, ты большой молодец, что умеешь не только признавать то, что у тебя не идеальные формы, но и наслаждаться этим!» - пишут в Сети.

На днях Арсэн опубликовал у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, на котором он продемонстрировал своим поклонникам, что лишний вес ничуть не мешает ему веселиться и даже энергично танцевать.Под видеозаписью Одзелашвили оставил пост, в котором заявил, что уже давно слышал о том, что «пухляши прикольно танцуют», поэтому решил показать своим поклонникам, как несколько «танцующих пугляшей» умеют не только хорошо двигаться, но и делают это синхронно.Нужно сказать, что видео новенького участника «Дома-2» очень понравилось интернет-пользователям. За несколько дней его посмотрело чуть больше 30 тысяч раз, а под самим роликом фолловеры оставили огромное количество приятных комментариев.Впрочем, не обошлось и без недоброжелателей, которые поспешили указать Одзелашвили на его большой живот. По словам злопыхателей, им «невыносимо противно» было наблюдать за тем, как его «брюхо» постоянно подпрыгивало вверх.К слову, в своей подписи к ролику Арсэн отметил, что Ирина Пинчук уже «встала на путь истинный».