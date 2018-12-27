Легально срубить ёлку на праздник можно после обращения в местное лесничество
Издание «ПолитЭксперт» поделилось информацией, как можно легально себе срубить красивую, а также здоровую ёлку, а также не быть за это наказанным. Владимир Старинский, являющийся управляющим партнером коллегии адвокатов, заявил, что для этого нужно обратиться в лесничество непосредственно по месту жительства.
По словам специалиста, представители лесничества для граждан оформляют заявление, где указывается желаемая порода, а также высота дерева. Потом оплачивается квитанция, а также подписывается договор купли-продажи. Затем согласовывается день с лесничим, который покажет место вырубки ёлки. По словам Старинского, за несанкционированную вырубку деревьев в лесах, грозит административная ответственность. В данном случае штраф достигает от 3000 до 4000 рублей. Специалист отметил, что в российской столице легальные елочные базары сделаны под один стиль. Их оборудуют кассовыми аппаратами. Они обладают фиксированным прайсом на имеющуюся продукцию, а также разрешающими документами. В Москве сейчас имеется около 200 точек вблизи с столичными транспортными развязками. Самое большое количество базаров находится в ЦАО, а также ЗАО.
Издание "ПолитЭксперт" передаёт, что, для длительного хранения ёлки нужно, чтобы в помещении температура была не особо большой. Дерево можно подпитывать специальными смесями.
По словам специалиста, представители лесничества для граждан оформляют заявление, где указывается желаемая порода, а также высота дерева. Потом оплачивается квитанция, а также подписывается договор купли-продажи. Затем согласовывается день с лесничим, который покажет место вырубки ёлки. По словам Старинского, за несанкционированную вырубку деревьев в лесах, грозит административная ответственность. В данном случае штраф достигает от 3000 до 4000 рублей. Специалист отметил, что в российской столице легальные елочные базары сделаны под один стиль. Их оборудуют кассовыми аппаратами. Они обладают фиксированным прайсом на имеющуюся продукцию, а также разрешающими документами. В Москве сейчас имеется около 200 точек вблизи с столичными транспортными развязками. Самое большое количество базаров находится в ЦАО, а также ЗАО.
Издание "ПолитЭксперт" передаёт, что, для длительного хранения ёлки нужно, чтобы в помещении температура была не особо большой. Дерево можно подпитывать специальными смесями.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00