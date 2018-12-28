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Apple начнет сборку последних iPhone в Индии

Американская компания Apple начнет собирать последние модели iPhone в Индии. Информацию об этом распространило агентство новостей Reuters.
Apple начнет сборку последних iPhone в Индии

Как стало известно потребительской аудитории, новые модели Х, XS, XS Max и XR iPhone начнут собирать в штате Тамилнад, который расположен в южной Индии. Изготовление запустится в местном подразделении компании Foxconn, которая является одним из самых больших сборщиков смартфонов Apple и располагается в городе Шриперамбудур. Летом 2018 года СМИ Индии уже сообщали о том, что в городе Бангалор запускается производство iPhone модели 6S.

Во время заседания Кабинета Министров Индии, его участники обсудили необходимые вопросы, касающиеся начала сборки мобильных телефонов американской компании в 2019 г. Отметим, что представители КабМина не уточнили, какие именно модели iPhone будут собираться на их территории. Министр промышленности штата сделал журналистам заявление, в котором рассказал об поступлении инвестиций Foxconn на сумму 356 миллионов долларов для расширения завода в штате, что даст возможность создать примерно 25 тысяч новых рабочих мест.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 04:00

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