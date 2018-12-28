Apple начнет сборку последних iPhone в Индии





Как стало известно потребительской аудитории, новые модели Х, XS, XS Max и XR iPhone начнут собирать в штате Тамилнад, который расположен в южной Индии. Изготовление запустится в местном подразделении компании Foxconn, которая является одним из самых больших сборщиков смартфонов Apple и располагается в городе Шриперамбудур. Летом 2018 года СМИ Индии уже сообщали о том, что в городе Бангалор запускается производство iPhone модели 6S.Во время заседания Кабинета Министров Индии, его участники обсудили необходимые вопросы, касающиеся начала сборки мобильных телефонов американской компании в 2019 г. Отметим, что представители КабМина не уточнили, какие именно модели iPhone будут собираться на их территории. Министр промышленности штата сделал журналистам заявление, в котором рассказал об поступлении инвестиций Foxconn на сумму 356 миллионов долларов для расширения завода в штате, что даст возможность создать примерно 25 тысяч новых рабочих мест.