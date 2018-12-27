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Медовый месяц Иосифа Оганесян и Александры Черно отменяется

Несколько дней назад в периметре телепроекта «Дом-2» состоялась свадьба Иосифа Оганесяна и Александры Черно, которую уже на днях зрители смогут увидеть в эфире. Сразу после торжества молодожены собирались в медовый месяц, но, судя по всему, так и не отправились.

Напомним, что накануне свадьбы девушка сообщила своим подписчикам, что улетит с возлюбленным в Дубай, где они около недели будут наслаждаться статусом мужа и жены. Те это запомнили и через пару дней после торжества поинтересовались, как идет подготовка к отлету.

Медовый месяц Иосифа Оганесян и Александры Черно отменяется

«Отдыхать мы никуда не летим. Так получается, что в Новогодние праздники очень дорого, тем более, что я летаю через Минск. Полетим позже, где-то в феврале», - ответила Саша, после долгого молчания.

Поклонники посоветовали Черно не расстраиваться, ведь в медовый месяц не обязательно лететь сразу после свадьбы, поэтому и в феврале можно прекрасно отдохнуть.

А вот недоброжелатели наоборот позлорадствовали, по их мнению, новоиспеченные супруги в очередной раз хотели отдохнуть за счет «Дома-2», но руководство отказалось оплачивать им еще и свадебное путешествие, а потому Саше и Иосифу пришлось остаться на Поляне, так как своих денег на отпуск у них нет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:37

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