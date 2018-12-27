Медовый месяц Иосифа Оганесян и Александры Черно отменяется

«Отдыхать мы никуда не летим. Так получается, что в Новогодние праздники очень дорого, тем более, что я летаю через Минск. Полетим позже, где-то в феврале», - ответила Саша, после долгого молчания.





Напомним, что накануне свадьбы девушка сообщила своим подписчикам, что улетит с возлюбленным в Дубай, где они около недели будут наслаждаться статусом мужа и жены. Те это запомнили и через пару дней после торжества поинтересовались, как идет подготовка к отлету.Поклонники посоветовали Черно не расстраиваться, ведь в медовый месяц не обязательно лететь сразу после свадьбы, поэтому и в феврале можно прекрасно отдохнуть.А вот недоброжелатели наоборот позлорадствовали, по их мнению, новоиспеченные супруги в очередной раз хотели отдохнуть за счет «Дома-2», но руководство отказалось оплачивать им еще и свадебное путешествие, а потому Саше и Иосифу пришлось остаться на Поляне, так как своих денег на отпуск у них нет.